СМИ: финский премьер Орпо необычно высказался о Путине - 27.01.2026
СМИ: финский премьер Орпо необычно высказался о Путине
2026-01-27T07:21+0300
2026-01-27T07:21+0300
МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо высказал готовность обсудить за одним столом с президентом России Владимиром Путиным актуальные вопросы, но считает, что подходящий момент для этого еще не наступил. Об этом он рассказал в интервью для финского издания Iltalehti, ссылаясь на свои слова. "На вопрос Орпо отвечает, что он, безусловно, смог бы сесть за один стол с президентом России Владимиром Путиным, но время для начала диалога еще не пришло", — говорится в материале.Премьер-министр отметил, что сложившаяся ситуация не может длиться бесконечно. По его мнению, в определенный момент странам Европы следует возобновить переговоры с Россией, поскольку, по словам Орпо, Российская Федерация играет ключевую роль в обеспечении мира на Украине.В декабре предыдущего года Орпо призывал страны Европейского союза в интервью Financial Times увеличить инвестиции в защиту границ из-за восприятия российской угрозы. На прошлой неделе канцлер Германии Фридрих Мерц изъявил надежду на восстановление отношений с Россией, подчеркнув ее европейский статус. До этого французский президент Эммануэль Макрон также предложил возобновить диалог с Россией. Однако глава российского МИД Сергей Лавров оценил заявление Макрона о его намерении общаться с Владимиром Путиным как рассчитанное на эффект для публики. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что российский лидер открыт для возобновления контактов, но подчеркнул, что любое взаимодействие между президентами двух стран должно преследовать цель понять друг друга, а не поучать.
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/0f/866536506_316:0:3045:2047_1920x0_80_0_0_b90fa48e80bb247ada0f31bc7f21a06f.jpg
1920
1920
true
07:21 27.01.2026
 
СМИ: финский премьер Орпо необычно высказался о Путине

Iltalehti: премьер Финляндии Орпо пожелал встретиться с Путиным

Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 27.01.2026
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо высказал готовность обсудить за одним столом с президентом России Владимиром Путиным актуальные вопросы, но считает, что подходящий момент для этого еще не наступил. Об этом он рассказал в интервью для финского издания Iltalehti, ссылаясь на свои слова.
"На вопрос Орпо отвечает, что он, безусловно, смог бы сесть за один стол с президентом России Владимиром Путиным, но время для начала диалога еще не пришло", — говорится в материале.
Премьер-министр отметил, что сложившаяся ситуация не может длиться бесконечно. По его мнению, в определенный момент странам Европы следует возобновить переговоры с Россией, поскольку, по словам Орпо, Российская Федерация играет ключевую роль в обеспечении мира на Украине.
В декабре предыдущего года Орпо призывал страны Европейского союза в интервью Financial Times увеличить инвестиции в защиту границ из-за восприятия российской угрозы.
На прошлой неделе канцлер Германии Фридрих Мерц изъявил надежду на восстановление отношений с Россией, подчеркнув ее европейский статус. До этого французский президент Эммануэль Макрон также предложил возобновить диалог с Россией. Однако глава российского МИД Сергей Лавров оценил заявление Макрона о его намерении общаться с Владимиром Путиным как рассчитанное на эффект для публики.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что российский лидер открыт для возобновления контактов, но подчеркнул, что любое взаимодействие между президентами двух стран должно преследовать цель понять друг друга, а не поучать.
Общество РОССИЯ ФИНЛЯНДИЯ ЕВРОПА УКРАИНА Владимир Путин Эммануэль Макрон Фридрих Мерц МИД Financial Times
 
 
