СМИ: финский премьер Орпо необычно высказался о Путине

2026-01-27T07:21+0300

общество

россия

финляндия

европа

украина

владимир путин

эммануэль макрон

фридрих мерц

мид

financial times

МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо высказал готовность обсудить за одним столом с президентом России Владимиром Путиным актуальные вопросы, но считает, что подходящий момент для этого еще не наступил. Об этом он рассказал в интервью для финского издания Iltalehti, ссылаясь на свои слова. "На вопрос Орпо отвечает, что он, безусловно, смог бы сесть за один стол с президентом России Владимиром Путиным, но время для начала диалога еще не пришло", — говорится в материале.Премьер-министр отметил, что сложившаяся ситуация не может длиться бесконечно. По его мнению, в определенный момент странам Европы следует возобновить переговоры с Россией, поскольку, по словам Орпо, Российская Федерация играет ключевую роль в обеспечении мира на Украине.В декабре предыдущего года Орпо призывал страны Европейского союза в интервью Financial Times увеличить инвестиции в защиту границ из-за восприятия российской угрозы. На прошлой неделе канцлер Германии Фридрих Мерц изъявил надежду на восстановление отношений с Россией, подчеркнув ее европейский статус. До этого французский президент Эммануэль Макрон также предложил возобновить диалог с Россией. Однако глава российского МИД Сергей Лавров оценил заявление Макрона о его намерении общаться с Владимиром Путиным как рассчитанное на эффект для публики. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что российский лидер открыт для возобновления контактов, но подчеркнул, что любое взаимодействие между президентами двух стран должно преследовать цель понять друг друга, а не поучать.

финляндия

европа

украина

2026

общество , россия, финляндия, европа, украина, владимир путин, эммануэль макрон, фридрих мерц, мид, financial times