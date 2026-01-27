https://1prime.ru/20260127/finlyandiya-866930124.html
СМИ: финский премьер Орпо необычно высказался о Путине
общество
россия
финляндия
европа
украина
владимир путин
эммануэль макрон
фридрих мерц
мид
financial times
МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо высказал готовность обсудить за одним столом с президентом России Владимиром Путиным актуальные вопросы, но считает, что подходящий момент для этого еще не наступил. Об этом он рассказал в интервью для финского издания Iltalehti, ссылаясь на свои слова. "На вопрос Орпо отвечает, что он, безусловно, смог бы сесть за один стол с президентом России Владимиром Путиным, но время для начала диалога еще не пришло", — говорится в материале.Премьер-министр отметил, что сложившаяся ситуация не может длиться бесконечно. По его мнению, в определенный момент странам Европы следует возобновить переговоры с Россией, поскольку, по словам Орпо, Российская Федерация играет ключевую роль в обеспечении мира на Украине.В декабре предыдущего года Орпо призывал страны Европейского союза в интервью Financial Times увеличить инвестиции в защиту границ из-за восприятия российской угрозы. На прошлой неделе канцлер Германии Фридрих Мерц изъявил надежду на восстановление отношений с Россией, подчеркнув ее европейский статус. До этого французский президент Эммануэль Макрон также предложил возобновить диалог с Россией. Однако глава российского МИД Сергей Лавров оценил заявление Макрона о его намерении общаться с Владимиром Путиным как рассчитанное на эффект для публики. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что российский лидер открыт для возобновления контактов, но подчеркнул, что любое взаимодействие между президентами двух стран должно преследовать цель понять друг друга, а не поучать.
финляндия
европа
украина
