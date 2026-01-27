Премьер Словакии прокомментировал отказ ЕС от российского газа

https://1prime.ru/20260127/fitso--866942351.html

БРАТИСЛАВА, 27 янв - ПРАЙМ. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал отказ Европейского союза от газа из РФ энергетическим самоубийством. Из опубликованного в понедельник заявления Совета ЕС следует, что он дал окончательное одобрение запрету на импорт российского СПГ с 1 января 2027 года и российского трубопроводного газа - с 30 сентября 2027 года. "Вы знаете мое мнение, это завершение энергетического самоубийства Европейского союза. За это глупое идеологическое решение мы все заплатим. Вы знаете, что первый шаг, который нанес нам значительный ущерб, это остановка транзита российского газа через территорию Словакии, это решение принял украинский президент и это решение стоит нам до 500 миллионов евро в год, это потери на транзитных сборах за газ, который мы по нашим трубопроводам транспортировали дальше в Европу", - сказал Фицо в ходе пресс-конференции, которую транслировал словацкий телеканал ТА3 во вторник. Словакия ранее получала российский газ транзитом через Украину. Однако с 1 января 2025 года украинские власти остановили этот транзит. С 1 февраля 2025 года республика частично восстановила поставки российского газа по "Турецкому потоку".

