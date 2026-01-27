Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Германия движется к газовому кризису, заявил лидер АдГ - 27.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260127/germaniya-866954279.html
Германия движется к газовому кризису, заявил лидер АдГ
Германия движется к газовому кризису, заявил лидер АдГ - 27.01.2026, ПРАЙМ
Германия движется к газовому кризису, заявил лидер АдГ
Германия в настоящий момент движется к газовому кризису, запасы в немецких газохранилищах опустились ниже критической отметки в 38%, заявил сопредседатель... | 27.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-27T22:46+0300
2026-01-27T23:08+0300
газ
мировая экономика
германия
рф
бавария
адг
uniper
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0c/864482094_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_a1906fe29bec5bd8e10ce0434bec0034.jpg
БЕРЛИН, 27 янв - ПРАЙМ. Германия в настоящий момент движется к газовому кризису, запасы в немецких газохранилищах опустились ниже критической отметки в 38%, заявил сопредседатель правой "Альтернативы для Германии" (АдГ) Тино Крупалла на заседании федеральных партийных органов страны. "Во-первых, речь идет о газовом кризисе, к которому в настоящее время движется Германия. Запасы газа в немецких подземных хранилищах опустились ниже критической отметки в 38%. Это означает, что ситуация становится критической", - сказал Крупалла. Трансляцию его заявления в прямом эфире вел немецкий телеканал Welt. Как отметил лидер партии, план действий на случай чрезвычайной ситуации с природным газом указывает, что уровень заполненности газовых хранилищ в Германии ниже уровня в 55%, который обычно достигается к 1 февраля, считается напряженным. "Показатель ниже 40% официально классифицируется как критический", - пояснил глава АдГ. Он также сослался на данные энергетического концерна Uniper, согласно которым надежность газоснабжения в Германии в настоящий момент не гарантирована. "Важнейшие хранилища в Баварии заполнены еще хуже, чем в среднем по стране. Согласно данным платформы мониторинга энергoхранилищ Energiespeichern, в отдельных регионах уровень заполнения хранилищ может составлять всего около 5%", - уточнил Крупалла. Страны ЕС в начале декабря 2025 года приняли предварительное соглашение по отказу от импорта сжиженного природного газа (СПГ) и трубопроводного газа из России: полный запрет на импорт СПГ вступит с 1 января 2027 года, а запрет на импорт трубопроводного газа из РФ - с 1 ноября 2027 года. В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.
https://1prime.ru/20260127/fitso--866942351.html
https://1prime.ru/20260126/gaz-866902269.html
германия
рф
бавария
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0c/864482094_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_fbeceab6a2ae0cdde9d75008602b3c58.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газ, мировая экономика, германия, рф, бавария, адг, uniper, ес
Газ, Мировая экономика, ГЕРМАНИЯ, РФ, Бавария, АдГ, Uniper, ЕС
22:46 27.01.2026 (обновлено: 23:08 27.01.2026)
 
Германия движется к газовому кризису, заявил лидер АдГ

Лидер АдГ Крупалла: запасы газа в немецких хранилищах опустились ниже критической отметки

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГазокомпрессорная станция Gascade в Айслебене
Газокомпрессорная станция Gascade в Айслебене - ПРАЙМ, 1920, 27.01.2026
Газокомпрессорная станция Gascade в Айслебене. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
БЕРЛИН, 27 янв - ПРАЙМ. Германия в настоящий момент движется к газовому кризису, запасы в немецких газохранилищах опустились ниже критической отметки в 38%, заявил сопредседатель правой "Альтернативы для Германии" (АдГ) Тино Крупалла на заседании федеральных партийных органов страны.
"Во-первых, речь идет о газовом кризисе, к которому в настоящее время движется Германия. Запасы газа в немецких подземных хранилищах опустились ниже критической отметки в 38%. Это означает, что ситуация становится критической", - сказал Крупалла. Трансляцию его заявления в прямом эфире вел немецкий телеканал Welt.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - ПРАЙМ, 1920, 27.01.2026
Премьер Словакии прокомментировал отказ ЕС от российского газа
14:38
Как отметил лидер партии, план действий на случай чрезвычайной ситуации с природным газом указывает, что уровень заполненности газовых хранилищ в Германии ниже уровня в 55%, который обычно достигается к 1 февраля, считается напряженным. "Показатель ниже 40% официально классифицируется как критический", - пояснил глава АдГ.
Он также сослался на данные энергетического концерна Uniper, согласно которым надежность газоснабжения в Германии в настоящий момент не гарантирована. "Важнейшие хранилища в Баварии заполнены еще хуже, чем в среднем по стране. Согласно данным платформы мониторинга энергoхранилищ Energiespeichern, в отдельных регионах уровень заполнения хранилищ может составлять всего около 5%", - уточнил Крупалла.
Страны ЕС в начале декабря 2025 года приняли предварительное соглашение по отказу от импорта сжиженного природного газа (СПГ) и трубопроводного газа из России: полный запрет на импорт СПГ вступит с 1 января 2027 года, а запрет на импорт трубопроводного газа из РФ - с 1 ноября 2027 года.
В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.
Газодобывающее предприятие - ПРАЙМ, 1920, 26.01.2026
В Европе растут биржевые цены на газ
Вчера, 10:37
 
ГазМировая экономикаГЕРМАНИЯРФБаварияАдГUniperЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала