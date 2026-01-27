Германия движется к газовому кризису, заявил лидер АдГ
Лидер АдГ Крупалла: запасы газа в немецких хранилищах опустились ниже критической отметки
© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГазокомпрессорная станция Gascade в Айслебене
Газокомпрессорная станция Gascade в Айслебене. Архивное фото
БЕРЛИН, 27 янв - ПРАЙМ. Германия в настоящий момент движется к газовому кризису, запасы в немецких газохранилищах опустились ниже критической отметки в 38%, заявил сопредседатель правой "Альтернативы для Германии" (АдГ) Тино Крупалла на заседании федеральных партийных органов страны.
"Во-первых, речь идет о газовом кризисе, к которому в настоящее время движется Германия. Запасы газа в немецких подземных хранилищах опустились ниже критической отметки в 38%. Это означает, что ситуация становится критической", - сказал Крупалла. Трансляцию его заявления в прямом эфире вел немецкий телеканал Welt.
Как отметил лидер партии, план действий на случай чрезвычайной ситуации с природным газом указывает, что уровень заполненности газовых хранилищ в Германии ниже уровня в 55%, который обычно достигается к 1 февраля, считается напряженным. "Показатель ниже 40% официально классифицируется как критический", - пояснил глава АдГ.
Он также сослался на данные энергетического концерна Uniper, согласно которым надежность газоснабжения в Германии в настоящий момент не гарантирована. "Важнейшие хранилища в Баварии заполнены еще хуже, чем в среднем по стране. Согласно данным платформы мониторинга энергoхранилищ Energiespeichern, в отдельных регионах уровень заполнения хранилищ может составлять всего около 5%", - уточнил Крупалла.
В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.