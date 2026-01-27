Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава Бундесбанка прокомментировал размещение немецкого золота в США - 27.01.2026, ПРАЙМ
Глава Бундесбанка прокомментировал размещение немецкого золота в США
Глава Бундесбанка прокомментировал размещение немецкого золота в США - 27.01.2026, ПРАЙМ
Глава Бундесбанка прокомментировал размещение немецкого золота в США
Золотовалютные резервы Германии, размещенные в Федеральной резервной системе США в Нью-Йорке, находятся в безопасности, считает президент Бундесбанка Йоахим... | 27.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-27T23:56+0300
2026-01-27T23:56+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/82477/89/824778903_0:101:2001:1226_1920x0_80_0_0_ab2f7d18aef8b4cb8df51f9b0fa2c49a.jpg
БЕРЛИН, 27 янв - ПРАЙМ. Золотовалютные резервы Германии, размещенные в Федеральной резервной системе США в Нью-Йорке, находятся в безопасности, считает президент Бундесбанка Йоахим Нагель. "Мы регулярно пересматриваем нашу концепцию размещения золотовалютных резервов. В ее рамках десять лет назад было принято решение перевезти 300 тонн золота из Нью-Йорка во Франкфурт. Я не сомневаюсь в том, что наше золото в Федеральной резервной системе Нью-Йорка по-прежнему надежно хранится", - сказал он в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), комментируя дискуссию о безопасности золота Бундесбанка, хранящегося в США в период президентства Дональда Трампа, а также возможность его возвращения во Франкфурт в случае ухудшения ситуации. Нагель добавил, что это - "валютные резервы с особым защитным статусом".
23:56 27.01.2026
 
Глава Бундесбанка прокомментировал размещение немецкого золота в США

Президент Бундесбанка Нагель: золото Германии в ФРС США находится в безопасности

© РЕН ТВ . Александр Паниотов Золото
 Золото - ПРАЙМ, 1920, 27.01.2026
Золото. Архивное фото
© РЕН ТВ . Александр Паниотов
БЕРЛИН, 27 янв - ПРАЙМ. Золотовалютные резервы Германии, размещенные в Федеральной резервной системе США в Нью-Йорке, находятся в безопасности, считает президент Бундесбанка Йоахим Нагель.
"Мы регулярно пересматриваем нашу концепцию размещения золотовалютных резервов. В ее рамках десять лет назад было принято решение перевезти 300 тонн золота из Нью-Йорка во Франкфурт. Я не сомневаюсь в том, что наше золото в Федеральной резервной системе Нью-Йорка по-прежнему надежно хранится", - сказал он в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), комментируя дискуссию о безопасности золота Бундесбанка, хранящегося в США в период президентства Дональда Трампа, а также возможность его возвращения во Франкфурт в случае ухудшения ситуации.
Нагель добавил, что это - "валютные резервы с особым защитным статусом".
Металлообработка - ПРАЙМ, 1920, 26.01.2026
Аналитик рассказал, какие металлы стали дефицитными в мире
26 января, 13:52
 
