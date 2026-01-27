https://1prime.ru/20260127/germaniya-866956748.html

Глава Бундесбанка прокомментировал размещение немецкого золота в США

27.01.2026

БЕРЛИН, 27 янв - ПРАЙМ. Золотовалютные резервы Германии, размещенные в Федеральной резервной системе США в Нью-Йорке, находятся в безопасности, считает президент Бундесбанка Йоахим Нагель. "Мы регулярно пересматриваем нашу концепцию размещения золотовалютных резервов. В ее рамках десять лет назад было принято решение перевезти 300 тонн золота из Нью-Йорка во Франкфурт. Я не сомневаюсь в том, что наше золото в Федеральной резервной системе Нью-Йорка по-прежнему надежно хранится", - сказал он в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), комментируя дискуссию о безопасности золота Бундесбанка, хранящегося в США в период президентства Дональда Трампа, а также возможность его возвращения во Франкфурт в случае ухудшения ситуации. Нагель добавил, что это - "валютные резервы с особым защитным статусом".

