Глава Бундесбанка прокомментировал размещение немецкого золота в США
Глава Бундесбанка прокомментировал размещение немецкого золота в США
2026-01-27T23:56+0300
2026-01-27T23:56+0300
2026-01-27T23:56+0300
БЕРЛИН, 27 янв - ПРАЙМ. Золотовалютные резервы Германии, размещенные в Федеральной резервной системе США в Нью-Йорке, находятся в безопасности, считает президент Бундесбанка Йоахим Нагель. "Мы регулярно пересматриваем нашу концепцию размещения золотовалютных резервов. В ее рамках десять лет назад было принято решение перевезти 300 тонн золота из Нью-Йорка во Франкфурт. Я не сомневаюсь в том, что наше золото в Федеральной резервной системе Нью-Йорка по-прежнему надежно хранится", - сказал он в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), комментируя дискуссию о безопасности золота Бундесбанка, хранящегося в США в период президентства Дональда Трампа, а также возможность его возвращения во Франкфурт в случае ухудшения ситуации. Нагель добавил, что это - "валютные резервы с особым защитным статусом".
