На Амурском ГХК протестировали крупнейший в мире компрессор пирогаза - 27.01.2026
На Амурском ГХК протестировали крупнейший в мире компрессор пирогаза
БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 янв – ПРАЙМ. Амурский газохимический комплекс (АГХК) протестировал крупнейший в мире компрессор пирогаза, сравнимый по мощности с Boeingом 777, сообщает пресс-служба предприятия. "На Амурском ГХК успешно прошли тестовые испытания крупнейшего в мире компрессора пирогаза. Мощность агрегата составляет 93,4 МВт/ч. Это почти 127 тысяч лошадиных сил, что сопоставимо по мощности с дальнемагистральным самолетом "Boeing 777", - говорится в сообщении. Как отмечают на АГХК, установка пиролиза является первым звеном в процессе получения продукции. Здесь будут перерабатывать углеводородное сырье, поступающее с Амурского газоперерабатывающего завода, и превращать его в этилен и пропилен. "Тестовые испытания компрессора пирогаза специалисты осуществили на воздухе. Это позволило протестировать и настроить систему управления технологическим оборудованием… Следующим этапом пусконаладочных работ на производстве пиролиза станет пуск компрессоров пропиленового и этиленового холодильных циклов, необходимых для обеспечения готовности к приему сырья", - добавили в АГХК. Амурский ГХК станет крупнейшим газохимическим комплексом в России. Его проектная мощность предполагает выпуск до 2,7 млн т/год базовых полимеров — различных марок полиэтилена и полипропилена. По состоянию на конец 2025 года готовность объекта составляет 92%. Первые партии полиэтилена на предприятии планируется получить в третьем квартале 2026 года, полипропилена — в 2027 году.
boeing, амурский гхк
Boeing, Амурский ГХК
07:11 27.01.2026
 
На Амурском ГХК протестировали крупнейший в мире компрессор пирогаза

Амурский ГХК протестировал крупнейший в мире компрессор пирогаза, сравнимый с Boeing 777

БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 янв – ПРАЙМ. Амурский газохимический комплекс (АГХК) протестировал крупнейший в мире компрессор пирогаза, сравнимый по мощности с Boeingом 777, сообщает пресс-служба предприятия.
"На Амурском ГХК успешно прошли тестовые испытания крупнейшего в мире компрессора пирогаза. Мощность агрегата составляет 93,4 МВт/ч. Это почти 127 тысяч лошадиных сил, что сопоставимо по мощности с дальнемагистральным самолетом "Boeing 777", - говорится в сообщении.
Как отмечают на АГХК, установка пиролиза является первым звеном в процессе получения продукции. Здесь будут перерабатывать углеводородное сырье, поступающее с Амурского газоперерабатывающего завода, и превращать его в этилен и пропилен.
"Тестовые испытания компрессора пирогаза специалисты осуществили на воздухе. Это позволило протестировать и настроить систему управления технологическим оборудованием… Следующим этапом пусконаладочных работ на производстве пиролиза станет пуск компрессоров пропиленового и этиленового холодильных циклов, необходимых для обеспечения готовности к приему сырья", - добавили в АГХК.
Амурский ГХК станет крупнейшим газохимическим комплексом в России. Его проектная мощность предполагает выпуск до 2,7 млн т/год базовых полимеров — различных марок полиэтилена и полипропилена. По состоянию на конец 2025 года готовность объекта составляет 92%. Первые партии полиэтилена на предприятии планируется получить в третьем квартале 2026 года, полипропилена — в 2027 году.
 
Заголовок открываемого материала