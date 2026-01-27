Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Госдуме предложили ввести уголовную ответственность за создание дипфейков - 27.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260127/gosduma-866928266.html
В Госдуме предложили ввести уголовную ответственность за создание дипфейков
В Госдуме предложили ввести уголовную ответственность за создание дипфейков - 27.01.2026, ПРАЙМ
В Госдуме предложили ввести уголовную ответственность за создание дипфейков
Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" предложили ввести уголовную ответственность за создание дипфейков путём автоматизированной обработки данных. | 27.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-27T05:01+0300
2026-01-27T05:01+0300
общество
финансы
экономика
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866928266.jpg?1769479278
МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" предложили ввести уголовную ответственность за создание дипфейков путём автоматизированной обработки данных. Соответствующий законопроект о внесении таких изменений в статью 272.1 УК РФ будет внесен на рассмотрение Госдумы во вторник. Документ имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами инициативы стали лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова. В настоящее время статьей 272.1 Уголовного кодекса РФ предусмотрена ответственность за незаконные сбор, хранение, использование или передачу компьютерной информации с персональными данными, если они были получены в результате взлома или иного незаконного доступа. За такие действия предусмотрено наказание в виде штрафа до 300 тысяч рублей, принудительных работ или лишения свободы на срок до четырех лет. "Внести в часть первую статьи 272.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 25, ст. 2954; 2024, № 49, ст. 9876) изменение, после слов "сбор и (или) хранение компьютерной информации" дополнить словами ", а также их автоматизированная обработка", - сказано в проекте федерального закона. В беседе с РИА Новости Миронов рассказал, что данный законопроект вносится на рассмотрение палаты парламента для борьбы с дипфейками. Он отметил, что в связи с интенсивным развитием цифровых технологий в России произошло резкое увеличение числа кибератак, случаев интернет-мошенничества и хищения средств граждан. "Особую опасность представляют технологии дипфейков – создания поддельных аудио-, видеоматериалов, которые мошенники используют для обмана, шантажа и подрыва доверия к институтам власти", – добавил лидер партии. Миронов подчеркнул, что ключевой этап создания дипфейка заключается в автоматизированной обработке изображения лица и голоса без прямого участия реального человека, но уголовным кодексом устанавливается ответственность за незаконную операцию с персональными данными, сбор, передачу, хранение материалов и не учитывается автоматизированная обработку данных. "Наш законопроект предлагает внести в Уголовный кодекс понятие "автоматизированная обработка" как самостоятельное преступное деяние. Это позволит привлекать к ответственности за сам факт незаконной алгоритмической обработки чужих персональных данных - даже если они не были впоследствии распространены или сохранены", - уточнила Лантратова в разговоре с РИА Новости. По ее словам, предлагаемое изменение не только усилит защиту конституционных прав граждан на частную жизнь и безопасность персональных данных, но и обеспечит соответствие нашего законодательства современным цифровым угрозам.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , финансы
Общество , Финансы, Экономика
05:01 27.01.2026
 
В Госдуме предложили ввести уголовную ответственность за создание дипфейков

В Госдуме предложили ввести уголовную ответственность за создание дипфейков

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" предложили ввести уголовную ответственность за создание дипфейков путём автоматизированной обработки данных.
Соответствующий законопроект о внесении таких изменений в статью 272.1 УК РФ будет внесен на рассмотрение Госдумы во вторник. Документ имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами инициативы стали лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова.
В настоящее время статьей 272.1 Уголовного кодекса РФ предусмотрена ответственность за незаконные сбор, хранение, использование или передачу компьютерной информации с персональными данными, если они были получены в результате взлома или иного незаконного доступа. За такие действия предусмотрено наказание в виде штрафа до 300 тысяч рублей, принудительных работ или лишения свободы на срок до четырех лет.
"Внести в часть первую статьи 272.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 25, ст. 2954; 2024, № 49, ст. 9876) изменение, после слов "сбор и (или) хранение компьютерной информации" дополнить словами ", а также их автоматизированная обработка", - сказано в проекте федерального закона.
В беседе с РИА Новости Миронов рассказал, что данный законопроект вносится на рассмотрение палаты парламента для борьбы с дипфейками. Он отметил, что в связи с интенсивным развитием цифровых технологий в России произошло резкое увеличение числа кибератак, случаев интернет-мошенничества и хищения средств граждан.
"Особую опасность представляют технологии дипфейков – создания поддельных аудио-, видеоматериалов, которые мошенники используют для обмана, шантажа и подрыва доверия к институтам власти", – добавил лидер партии.
Миронов подчеркнул, что ключевой этап создания дипфейка заключается в автоматизированной обработке изображения лица и голоса без прямого участия реального человека, но уголовным кодексом устанавливается ответственность за незаконную операцию с персональными данными, сбор, передачу, хранение материалов и не учитывается автоматизированная обработку данных.
"Наш законопроект предлагает внести в Уголовный кодекс понятие "автоматизированная обработка" как самостоятельное преступное деяние. Это позволит привлекать к ответственности за сам факт незаконной алгоритмической обработки чужих персональных данных - даже если они не были впоследствии распространены или сохранены", - уточнила Лантратова в разговоре с РИА Новости.
По ее словам, предлагаемое изменение не только усилит защиту конституционных прав граждан на частную жизнь и безопасность персональных данных, но и обеспечит соответствие нашего законодательства современным цифровым угрозам.
 
ЭкономикаОбществоФинансы
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала