https://1prime.ru/20260127/gosduma-866928266.html

В Госдуме предложили ввести уголовную ответственность за создание дипфейков

В Госдуме предложили ввести уголовную ответственность за создание дипфейков - 27.01.2026, ПРАЙМ

В Госдуме предложили ввести уголовную ответственность за создание дипфейков

Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" предложили ввести уголовную ответственность за создание дипфейков путём автоматизированной обработки данных. | 27.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-27T05:01+0300

2026-01-27T05:01+0300

2026-01-27T05:01+0300

общество

финансы

экономика

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866928266.jpg?1769479278

МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" предложили ввести уголовную ответственность за создание дипфейков путём автоматизированной обработки данных. Соответствующий законопроект о внесении таких изменений в статью 272.1 УК РФ будет внесен на рассмотрение Госдумы во вторник. Документ имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами инициативы стали лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова. В настоящее время статьей 272.1 Уголовного кодекса РФ предусмотрена ответственность за незаконные сбор, хранение, использование или передачу компьютерной информации с персональными данными, если они были получены в результате взлома или иного незаконного доступа. За такие действия предусмотрено наказание в виде штрафа до 300 тысяч рублей, принудительных работ или лишения свободы на срок до четырех лет. "Внести в часть первую статьи 272.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 25, ст. 2954; 2024, № 49, ст. 9876) изменение, после слов "сбор и (или) хранение компьютерной информации" дополнить словами ", а также их автоматизированная обработка", - сказано в проекте федерального закона. В беседе с РИА Новости Миронов рассказал, что данный законопроект вносится на рассмотрение палаты парламента для борьбы с дипфейками. Он отметил, что в связи с интенсивным развитием цифровых технологий в России произошло резкое увеличение числа кибератак, случаев интернет-мошенничества и хищения средств граждан. "Особую опасность представляют технологии дипфейков – создания поддельных аудио-, видеоматериалов, которые мошенники используют для обмана, шантажа и подрыва доверия к институтам власти", – добавил лидер партии. Миронов подчеркнул, что ключевой этап создания дипфейка заключается в автоматизированной обработке изображения лица и голоса без прямого участия реального человека, но уголовным кодексом устанавливается ответственность за незаконную операцию с персональными данными, сбор, передачу, хранение материалов и не учитывается автоматизированная обработку данных. "Наш законопроект предлагает внести в Уголовный кодекс понятие "автоматизированная обработка" как самостоятельное преступное деяние. Это позволит привлекать к ответственности за сам факт незаконной алгоритмической обработки чужих персональных данных - даже если они не были впоследствии распространены или сохранены", - уточнила Лантратова в разговоре с РИА Новости. По ее словам, предлагаемое изменение не только усилит защиту конституционных прав граждан на частную жизнь и безопасность персональных данных, но и обеспечит соответствие нашего законодательства современным цифровым угрозам.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , финансы