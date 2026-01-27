https://1prime.ru/20260127/gosduma-866945808.html

В Госдуму внесли проект о повышении возраста для ставок на спорт

2026-01-27T16:44+0300

бизнес

общество

геннадий зюганов

кпрф

дума

роскомнадзор

МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Депутаты ГД от партии КПРФ внесли в Думу законопроект о повышении возраста с 18 до 21 года, с которого можно делать ставки на спортивных мероприятиях, документ доступен в думской электронной базе. Авторами проекта закона выступила группа депутатов ГД от фракции КПРФ во главе с лидером Геннадием Зюгановым. "Настоящий законопроект не запрещает азартные игры, но делает первый шаг к их ограничению. Законопроект отменяет интерактивные ставки, являющиеся главным драйвером роста числа игроков и игорного бизнеса. Повышается возраст гражданина, обладающего правом делать ставки на спортивных мероприятиях с 18 лет до 21 года", - сказано в пояснительной записке к законопроекту. Авторы инициативы отмечают, что норма вводится по той причине, что взрослый человек более взвешенно подходит к своим решениям, 18-летние люди, как правило еще являются учащимися и не обладают денежными средствами и имуществом, а в возрасте 21 год уже способны зарабатывать себе на жизнь. Парламентарии также подчеркивают, что проект вводит запрет на рекламу азартных игр и рекламу ставок, которые является стимулятором безумных решений игроков, сайты, рекламирующие азартные игры, предлагается депутатами вносить в реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора.

