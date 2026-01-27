https://1prime.ru/20260127/gp-866946063.html

Тимошенко заочно арестовали в декабре, сообщила Генпрокуратура

2026-01-27T16:27+0300

МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко с июля 2024 года объявлена в международный розыск, а в декабре 2025 года заочно арестована в России, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РФ. "В июле 2024 года Тимошенко объявлена в международный розыск, в декабре 2025 года ей заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в пресс-службе ГП РФ.

