Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Тимошенко заочно арестовали в декабре, сообщила Генпрокуратура - 27.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20260127/gp-866946063.html
Тимошенко заочно арестовали в декабре, сообщила Генпрокуратура
Тимошенко заочно арестовали в декабре, сообщила Генпрокуратура - 27.01.2026, ПРАЙМ
Тимошенко заочно арестовали в декабре, сообщила Генпрокуратура
Бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко с июля 2024 года объявлена в международный розыск, а в декабре 2025 года заочно арестована в России, сообщила... | 27.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-27T16:27+0300
2026-01-27T16:27+0300
политика
общество
россия
рф
украина
юлия тимошенко
https://cdnn.1prime.ru/img/83565/00/835650029_0:130:3179:1918_1920x0_80_0_0_0b4f8b08e5eb5a0d4aa3782e98b7d2d6.jpg
МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко с июля 2024 года объявлена в международный розыск, а в декабре 2025 года заочно арестована в России, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РФ. "В июле 2024 года Тимошенко объявлена в международный розыск, в декабре 2025 года ей заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в пресс-службе ГП РФ.
https://1prime.ru/20260127/ukraina-866928366.html
рф
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83565/00/835650029_224:0:2955:2048_1920x0_80_0_0_6ece6f8ebf7ea92be6fc72d95f2dacd0.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , россия, рф, украина, юлия тимошенко
Политика, Общество , РОССИЯ, РФ, УКРАИНА, Юлия Тимошенко
16:27 27.01.2026
 
Тимошенко заочно арестовали в декабре, сообщила Генпрокуратура

Генпрокуратура: Тимошенко заочно арестовали в декабре 2025 года

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПресс-конференция Юлии Тимошенко во Львове
Пресс-конференция Юлии Тимошенко во Львове - ПРАЙМ, 1920, 27.01.2026
Пресс-конференция Юлии Тимошенко во Львове. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко с июля 2024 года объявлена в международный розыск, а в декабре 2025 года заочно арестована в России, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РФ.
"В июле 2024 года Тимошенко объявлена в международный розыск, в декабре 2025 года ей заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в пресс-службе ГП РФ.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 27.01.2026
СМИ сообщили, что Украина стала более сговорчивой на переговорах с Россией
05:02
 
ПолитикаОбществоРОССИЯРФУКРАИНАЮлия Тимошенко
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала