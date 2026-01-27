https://1prime.ru/20260127/gp-866946063.html
Тимошенко заочно арестовали в декабре, сообщила Генпрокуратура
Тимошенко заочно арестовали в декабре, сообщила Генпрокуратура - 27.01.2026, ПРАЙМ
Тимошенко заочно арестовали в декабре, сообщила Генпрокуратура
Бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко с июля 2024 года объявлена в международный розыск, а в декабре 2025 года заочно арестована в России, сообщила... | 27.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-27T16:27+0300
2026-01-27T16:27+0300
2026-01-27T16:27+0300
политика
общество
россия
рф
украина
юлия тимошенко
https://cdnn.1prime.ru/img/83565/00/835650029_0:130:3179:1918_1920x0_80_0_0_0b4f8b08e5eb5a0d4aa3782e98b7d2d6.jpg
МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко с июля 2024 года объявлена в международный розыск, а в декабре 2025 года заочно арестована в России, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РФ. "В июле 2024 года Тимошенко объявлена в международный розыск, в декабре 2025 года ей заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в пресс-службе ГП РФ.
https://1prime.ru/20260127/ukraina-866928366.html
рф
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83565/00/835650029_224:0:2955:2048_1920x0_80_0_0_6ece6f8ebf7ea92be6fc72d95f2dacd0.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , россия, рф, украина, юлия тимошенко
Политика, Общество , РОССИЯ, РФ, УКРАИНА, Юлия Тимошенко
Тимошенко заочно арестовали в декабре, сообщила Генпрокуратура
Генпрокуратура: Тимошенко заочно арестовали в декабре 2025 года