Биржевые цены на газ в Европе слабо растут

2026-01-27T10:40+0300
энергетика
газ
торги
европа
нидерланды
ice
МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в начале торгов вторника слабо растут - на 0,2% к расчетной цене понедельника - почти до 481 доллара за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Февральские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 488,2 доллара (+1,8%). А по состоянию на 10.08 мск их стоимость составляет 480,6 доллара (+0,2%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 479,7 доллара за тысячу кубометров. Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже немного превысила 420 долларов, что почти на 9% больше, чем было годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах - таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года. А исторического рекорда в 3 892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.
