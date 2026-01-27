https://1prime.ru/20260127/ii-866953695.html
OpenAI представила рабочее пространство с ИИ для ученых
МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. OpenAI представила рабочее пространство Prism для ученых для работы над совместными исследованиями с использованием инструментов искусственного интеллекта, следует из пресс-релиза компании. "Мы представляем Prism - бесплатное рабочее пространство с искусственным интеллектом для ученых, где они могут писать и совместно работать над исследованиями. Оно работает на основе GPT‑5.2. Prism предлагает неограниченное количество проектов и соавторов", - говорится в сообщении. Отмечается, что Prism доступен бесплатно для любого пользователя с учетной записью ChatGPT, однако больше функций будут доступны в рамках платной подписки. Вскоре рабочее пространство будет доступно для организаций, использующих планы ChatGPT Business, Enterprise и Education. Prism объединяет создание черновиков, редактирование, совместную работу и подготовку к публикации в едином облачном рабочем пространстве. ИИ-модель GPT‑5.2 не работает как отдельный инструмент, сопутствующий процессу написания, а встроена в сам проект, указывает OpenAI. Чат-бот ChatGPT набрал популярность после запуска в конце ноября 2022 года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Одним из сооснователей OpenAI в 2015 году выступил американский миллиардер Илон Маск, который позже разорвал связи со стартапом.
