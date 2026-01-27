Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
OpenAI представила рабочее пространство с ИИ для ученых - 27.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260127/ii-866953695.html
OpenAI представила рабочее пространство с ИИ для ученых
OpenAI представила рабочее пространство с ИИ для ученых - 27.01.2026, ПРАЙМ
OpenAI представила рабочее пространство с ИИ для ученых
OpenAI представила рабочее пространство Prism для ученых для работы над совместными исследованиями с использованием инструментов искусственного интеллекта,... | 27.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-27T21:48+0300
2026-01-27T22:30+0300
технологии
бизнес
openai
https://cdnn.1prime.ru/img/84130/25/841302598_0:93:1921:1173_1920x0_80_0_0_51e697c2a04864378a44e46292365c25.jpg
МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. OpenAI представила рабочее пространство Prism для ученых для работы над совместными исследованиями с использованием инструментов искусственного интеллекта, следует из пресс-релиза компании. "Мы представляем Prism - бесплатное рабочее пространство с искусственным интеллектом для ученых, где они могут писать и совместно работать над исследованиями. Оно работает на основе GPT‑5.2. Prism предлагает неограниченное количество проектов и соавторов", - говорится в сообщении. Отмечается, что Prism доступен бесплатно для любого пользователя с учетной записью ChatGPT, однако больше функций будут доступны в рамках платной подписки. Вскоре рабочее пространство будет доступно для организаций, использующих планы ChatGPT Business, Enterprise и Education. Prism объединяет создание черновиков, редактирование, совместную работу и подготовку к публикации в едином облачном рабочем пространстве. ИИ-модель GPT‑5.2 не работает как отдельный инструмент, сопутствующий процессу написания, а встроена в сам проект, указывает OpenAI. Чат-бот ChatGPT набрал популярность после запуска в конце ноября 2022 года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Одним из сооснователей OpenAI в 2015 году выступил американский миллиардер Илон Маск, который позже разорвал связи со стартапом.
https://1prime.ru/20260125/ii-866879566.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84130/25/841302598_116:0:1803:1265_1920x0_80_0_0_94d7745d3db76dbd737672ce604c07f1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, бизнес, openai
Технологии, Бизнес, OpenAI
21:48 27.01.2026 (обновлено: 22:30 27.01.2026)
 
OpenAI представила рабочее пространство с ИИ для ученых

OpenAI представила рабочее пространство Prism для работы над исследованиями с ИИ

© Фото : Unsplash/ Mojahid MottakinChatGPT
ChatGPT - ПРАЙМ, 1920, 27.01.2026
ChatGPT. Архивное фото
© Фото : Unsplash/ Mojahid Mottakin
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. OpenAI представила рабочее пространство Prism для ученых для работы над совместными исследованиями с использованием инструментов искусственного интеллекта, следует из пресс-релиза компании.
"Мы представляем Prism - бесплатное рабочее пространство с искусственным интеллектом для ученых, где они могут писать и совместно работать над исследованиями. Оно работает на основе GPT‑5.2. Prism предлагает неограниченное количество проектов и соавторов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Prism доступен бесплатно для любого пользователя с учетной записью ChatGPT, однако больше функций будут доступны в рамках платной подписки. Вскоре рабочее пространство будет доступно для организаций, использующих планы ChatGPT Business, Enterprise и Education.
Prism объединяет создание черновиков, редактирование, совместную работу и подготовку к публикации в едином облачном рабочем пространстве. ИИ-модель GPT‑5.2 не работает как отдельный инструмент, сопутствующий процессу написания, а встроена в сам проект, указывает OpenAI.
Чат-бот ChatGPT набрал популярность после запуска в конце ноября 2022 года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Одним из сооснователей OpenAI в 2015 году выступил американский миллиардер Илон Маск, который позже разорвал связи со стартапом.
Работа за компьютером - ПРАЙМ, 1920, 25.01.2026
Эксперт назвал самые востребованные специальности в сфере ИИ в 2026 году
25 января, 11:35
 
ТехнологииБизнесOpenAI
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала