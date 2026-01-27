Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Индия и ЕС завершили переговоры по торговому соглашению - 27.01.2026
Индия и ЕС завершили переговоры по торговому соглашению
НЬЮ-ДЕЛИ, 27 янв – ПРАЙМ. Индия и Европейский союз завершили переговоры по долгожданному торговому соглашению, и в ходе двустороннего саммита во вторник стороны объявят о этом. Президент Европейского совета Антонио Коста и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен прибыли в Индию в минувшие выходные и накануне стали главными гостями на параде в честь 77-й годовщины Дня Республики. Во вторник лидеры ЕС станут сопредседателями 16-го саммита Индия-ЕС, в ходе которого ожидается объявление о завершении переговоров по соглашению о свободной торговле. Вечером в понедельник замминистра торговли и промышленности Индии Раджеш Агравал сообщил, что стороны смогли достичь согласия по сделке, которая обсуждалась более 19 лет. Агарвал отметил, что официальное подписание соглашения состоится после юридической проверки текста, которая может занять до 5-6 месяцев. В Индии для реализации соглашения потребуется одобрение кабинета министров, тогда как Европейскому парламенту необходима ратификация документа, что может занять некоторое время. Индия начала переговоры о заключении соглашения о свободной торговле с ЕС в 2007 году, но они зашли в тупик в 2013 году, поскольку стороны не смогли достичь договоренностей по ключевым вопросам, включая права интеллектуальной собственности, пошлины на автомобили и спиртные напитки, а также передвижение людей. Переговоры по соглашению были возобновлены в мае 2021 года. В феврале 2025 года Индия и ЕС решили завершить переговоры по соглашению о свободной торговле к концу 2025 года на фоне действий США по введению пошлин. Ожидается, что соглашение о свободной торговле между Индией и ЕС, которое получило название "мать всех сделок", смягчит последствия 50-процентных тарифов США в адрес Индии за счет расширения двусторонней торговли и увеличения индийского экспорта таких товаров, как текстиль и ювелирные изделия. Соглашение охватывает 24 главы, включая торговлю товарами, услугами и инвестициями, а также сопровождается параллельными переговорами по защите инвестиций и географическим указаниям. В настоящее время средняя ставка пошлины ЕС на индийские товары составляет около 3,8%, однако на трудоемкие товары действуют импортные пошлины в размере около 10%. Средневзвешенная ставка пошлины Индии на товары ЕС составляет около 9,3%, при этом особенно высоки пошлины на автомобили и запчасти (35,5%), пластмассы (10,4%), а также химикаты и фармацевтические препараты (9,9%) В рамках типичного соглашения о свободной торговле обе стороны отменяют или снижают импортные пошлины на более чем 90% торгуемых товаров и либерализуют нормы для торговли услугами, включая телекоммуникации, транспорт, бухгалтерский учет и аудит. Ожидается, что соглашение о свободной торговле между Индией и ЕС поможет индийским экспортерам снизить зависимость от традиционных рынков и диверсифицировать поставки, а также уменьшить зависимость от Китая. Также ожидается, что соглашение откроет индийский автомобильный рынок для европейских автопроизводителей, таких как Volkswagen, Mercedes-Benz и BMW, снизив тарифы с 110% до 40%. Автомобильная отрасль считается одним из наиболее защищенных секторов индийской экономики, и в настоящее время в ней доминируют японская компания Suzuki Motor, а также отечественные бренды Mahindra и Tata, которые вместе занимают две трети рынка. В настоящее время доля ЕС на индийском автомобильном рынке, составляющем 4,4 миллиона автомобилей в год, составляет всего 4%. Двусторонняя торговля товарами между Индией и ЕС в 2024-2025 годах составила 136,53 миллиарда долларов, что делает ЕС крупнейшим торговым партнером Индии по товарам. Объем торговли услугами в 2024 году составил 83,1 миллиарда долларов.
