Россияне сохранили инфляционные ожидания на уровне 13,7 процента

Россияне сохранили инфляционные ожидания на уровне 13,7 процента

2026-01-27T12:01+0300

МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Инфляционные ожидания россиян на год вперед сохранились в январе на уровне 13,7%, говорится в материалах исследования инФОМ по заказу Банка России. "Инфляционные ожидания россиян на год вперед в январе сохранились на уровне 13,7%", - сказано в материале. В декабре инфляционные ожидания россиян на год вперед выросли до 13,7% с 13,3% в ноябре. Ранее в январе ЦБ РФ отмечал, что инфляция в России за 2025 год составила 5,6% и стала самой низкой с 2020 года. По прогнозу ЦБ, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4-5% в 2026 году.

