https://1prime.ru/20260127/infom-866935562.html
Россияне сохранили инфляционные ожидания на уровне 13,7 процента
Россияне сохранили инфляционные ожидания на уровне 13,7 процента - 27.01.2026, ПРАЙМ
Россияне сохранили инфляционные ожидания на уровне 13,7 процента
Инфляционные ожидания россиян на год вперед сохранились в январе на уровне 13,7%, говорится в материалах исследования инФОМ по заказу Банка России. | 27.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-27T12:01+0300
2026-01-27T12:01+0300
2026-01-27T12:01+0300
экономика
россия
финансы
рф
банк россии
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1b/861346890_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_172b12a7097b90a88531f8e7e0dc50a7.jpg
МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Инфляционные ожидания россиян на год вперед сохранились в январе на уровне 13,7%, говорится в материалах исследования инФОМ по заказу Банка России. "Инфляционные ожидания россиян на год вперед в январе сохранились на уровне 13,7%", - сказано в материале. В декабре инфляционные ожидания россиян на год вперед выросли до 13,7% с 13,3% в ноябре. Ранее в январе ЦБ РФ отмечал, что инфляция в России за 2025 год составила 5,6% и стала самой низкой с 2020 года. По прогнозу ЦБ, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4-5% в 2026 году.
https://1prime.ru/20260123/stavka-866846998.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1b/861346890_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_85b4a64124b85a2be9d252e0426733b3.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, финансы, рф, банк россии
Экономика, РОССИЯ, Финансы, РФ, Банк России
Россияне сохранили инфляционные ожидания на уровне 13,7 процента
Инфляционные ожидания россиян на год вперед сохранились на уровне 13,7%