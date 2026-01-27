Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россияне сохранили инфляционные ожидания на уровне 13,7 процента - 27.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260127/infom-866935562.html
Россияне сохранили инфляционные ожидания на уровне 13,7 процента
Россияне сохранили инфляционные ожидания на уровне 13,7 процента - 27.01.2026, ПРАЙМ
Россияне сохранили инфляционные ожидания на уровне 13,7 процента
Инфляционные ожидания россиян на год вперед сохранились в январе на уровне 13,7%, говорится в материалах исследования инФОМ по заказу Банка России. | 27.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-27T12:01+0300
2026-01-27T12:01+0300
экономика
россия
финансы
рф
банк россии
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1b/861346890_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_172b12a7097b90a88531f8e7e0dc50a7.jpg
МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Инфляционные ожидания россиян на год вперед сохранились в январе на уровне 13,7%, говорится в материалах исследования инФОМ по заказу Банка России. "Инфляционные ожидания россиян на год вперед в январе сохранились на уровне 13,7%", - сказано в материале. В декабре инфляционные ожидания россиян на год вперед выросли до 13,7% с 13,3% в ноябре. Ранее в январе ЦБ РФ отмечал, что инфляция в России за 2025 год составила 5,6% и стала самой низкой с 2020 года. По прогнозу ЦБ, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4-5% в 2026 году.
https://1prime.ru/20260123/stavka-866846998.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1b/861346890_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_85b4a64124b85a2be9d252e0426733b3.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, финансы, рф, банк россии
Экономика, РОССИЯ, Финансы, РФ, Банк России
12:01 27.01.2026
 
Россияне сохранили инфляционные ожидания на уровне 13,7 процента

Инфляционные ожидания россиян на год вперед сохранились на уровне 13,7%

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты России
Денежные купюры и монеты России - ПРАЙМ, 1920, 27.01.2026
Денежные купюры и монеты России. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Инфляционные ожидания россиян на год вперед сохранились в январе на уровне 13,7%, говорится в материалах исследования инФОМ по заказу Банка России.
"Инфляционные ожидания россиян на год вперед в январе сохранились на уровне 13,7%", - сказано в материале.
В декабре инфляционные ожидания россиян на год вперед выросли до 13,7% с 13,3% в ноябре.
Ранее в январе ЦБ РФ отмечал, что инфляция в России за 2025 год составила 5,6% и стала самой низкой с 2020 года. По прогнозу ЦБ, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4-5% в 2026 году.
Заместитель председателя Центрального банка РФ Алексей Заботкин - ПРАЙМ, 1920, 23.01.2026
В ЦБ рассказали о связи ключевой ставки и инфляции
23 января, 20:30
 
ЭкономикаРОССИЯФинансыРФБанк России
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала