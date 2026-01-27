https://1prime.ru/20260127/ingosstrah-866927682.html
В "Ингосстрахе" рассказали, кто может получить выплату при обрушении крыши
В "Ингосстрахе" рассказали, кто может получить выплату при обрушении крыши
2026-01-27T04:19+0300
МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Обрушение крыши здания из-за снега не входит в стандартный пакет рисков, которые покрываются страховой защитой, и получить выплату в случае такого события смогут только владельцы недвижимости, специально застраховавшие данный риск, рассказали РИА Новости в страховой компании "Ингосстрах".
"Обрушение крыши дома из-за снега признается страховым случаем, если в договор страхования включен данный риск. Стандартно полис страхования имущества физлиц покрывает такие риски, как пожар, взрыв, повреждение водой, механическое повреждение, противоправные действия третьих лиц, стихийное бедствие, короткое замыкание и др. Давление или сход снега не входит в стандартный пакет рисков, поэтому его надо страховать отдельно", - объяснил страховщик.
"Поэтому случай будет признан страховым, если в договор включена так называемая "Группа рисков 1" в страховании имущества, которая покрывает данный риск", - уточнили в компании.
"Выплата не производится, если событие произошло за рамками действия договора страхования, а также, если в него не включен риск, предусматривающий защиту от давления или схода снега", - подчеркнули в "Ингосстрахе".
В компании признали, что частота таких происшествий отличается в разных регионах России. "В регионах с обильными снегопадами такие ситуации случаются достаточно часто. В южных районах обрушения из-за снега происходят значительно реже, однако при аномальных снегопадах также бывают", - напомнили эксперты.
В случае, если риск застрахован и страховое событие произошло, страхователю для получения выплаты нужно будет предоставить в страховую компанию комплект документов, кроме того, возможно, потребуется осмотр поврежденного имущества. "В некоторых случаях по решению страховщика осмотр не проводится, тогда достаточно загрузить фотоматериалы в личный кабинет на сайте или в мобильном приложении", - добавили в компании.
