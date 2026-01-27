https://1prime.ru/20260127/karty-866939302.html

Эксперт рассказал, как обезопаситься от мошенничества с банковскими картами

Эксперт рассказал, как обезопаситься от мошенничества с банковскими картами - 27.01.2026, ПРАЙМ

Эксперт рассказал, как обезопаситься от мошенничества с банковскими картами

Регулярная смена банковских карт каждые три-пять лет поможет защититься от мошенничества, так новые данные о реквизитах будут доступны исключительно владельцу,... | 27.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-27T13:38+0300

2026-01-27T13:38+0300

2026-01-27T13:38+0300

мошенничество

финансы

банки

https://cdnn.1prime.ru/img/84140/40/841404089_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_1a5e8392d04bcbd57dccd7c05c8ef016.jpg

МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Регулярная смена банковских карт каждые три-пять лет поможет защититься от мошенничества, так новые данные о реквизитах будут доступны исключительно владельцу, заявил доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко. "Банковские карты важно обновлять регулярно, каждые три-пять лет. Существуют три основные причины. Во-первых, обеспечение безопасности. Стоит обратить внимание на то, что перевыпуск существенно снижает любые риски, связанные с мошенниками, например с кражей данных", — сказал Щербаченко онлайн-изданию News.ru. "Обновленная карта имеет свои преимущества: абсолютно новые реквизиты, номер, трехзначный CVC-код, и эти данные известны только вам. В современном мире финансовых технологий большинство банков не используют пин-конверты с пин-кодами — все документы подписываются через приложение банка", - добавил эксперт. Щербаченко также отметил, что срок службы чипа на банковской карте ограничен, он может выйти из строя из-за неблагоприятных погодных условий или неправильного использования. По словам доцента, перевыпуск карты позволит снизить вероятность внезапной поломки. "Также стоит отметить, что развитие цифровых технологий способствует развитию технологий и в банковском секторе. Обновляются банкоматы, сейчас все карты имеют бесконтактную оплату. Таким образом, обновление способствует расширению возможностей для клиента и повышению лояльности к банку", — отметил эксперт.

https://1prime.ru/20260125/gumvd-866880100.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки