Эксперт рассказал, как обезопаситься от мошенничества с банковскими картами
МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Регулярная смена банковских карт каждые три-пять лет поможет защититься от мошенничества, так новые данные о реквизитах будут доступны исключительно владельцу, заявил доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко. "Банковские карты важно обновлять регулярно, каждые три-пять лет. Существуют три основные причины. Во-первых, обеспечение безопасности. Стоит обратить внимание на то, что перевыпуск существенно снижает любые риски, связанные с мошенниками, например с кражей данных", — сказал Щербаченко онлайн-изданию News.ru. "Обновленная карта имеет свои преимущества: абсолютно новые реквизиты, номер, трехзначный CVC-код, и эти данные известны только вам. В современном мире финансовых технологий большинство банков не используют пин-конверты с пин-кодами — все документы подписываются через приложение банка", - добавил эксперт. Щербаченко также отметил, что срок службы чипа на банковской карте ограничен, он может выйти из строя из-за неблагоприятных погодных условий или неправильного использования. По словам доцента, перевыпуск карты позволит снизить вероятность внезапной поломки. "Также стоит отметить, что развитие цифровых технологий способствует развитию технологий и в банковском секторе. Обновляются банкоматы, сейчас все карты имеют бесконтактную оплату. Таким образом, обновление способствует расширению возможностей для клиента и повышению лояльности к банку", — отметил эксперт.
13:38 27.01.2026
 
Эксперт рассказал, как обезопаситься от мошенничества с банковскими картами

Щербаченко: перевыпуск банковских карт может защитить от мошенничества

МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Регулярная смена банковских карт каждые три-пять лет поможет защититься от мошенничества, так новые данные о реквизитах будут доступны исключительно владельцу, заявил доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко.
"Банковские карты важно обновлять регулярно, каждые три-пять лет. Существуют три основные причины. Во-первых, обеспечение безопасности. Стоит обратить внимание на то, что перевыпуск существенно снижает любые риски, связанные с мошенниками, например с кражей данных", — сказал Щербаченко онлайн-изданию News.ru.
"Обновленная карта имеет свои преимущества: абсолютно новые реквизиты, номер, трехзначный CVC-код, и эти данные известны только вам. В современном мире финансовых технологий большинство банков не используют пин-конверты с пин-кодами — все документы подписываются через приложение банка", - добавил эксперт.
Щербаченко также отметил, что срок службы чипа на банковской карте ограничен, он может выйти из строя из-за неблагоприятных погодных условий или неправильного использования. По словам доцента, перевыпуск карты позволит снизить вероятность внезапной поломки.
"Также стоит отметить, что развитие цифровых технологий способствует развитию технологий и в банковском секторе. Обновляются банкоматы, сейчас все карты имеют бесконтактную оплату. Таким образом, обновление способствует расширению возможностей для клиента и повышению лояльности к банку", — отметил эксперт.
Заголовок открываемого материала