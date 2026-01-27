Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Кешбэк - не всегда про выгоду: вот где кроется подвох - 27.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260127/keshbek-866826213.html
Кешбэк - не всегда про выгоду: вот где кроется подвох
Кешбэк - не всегда про выгоду: вот где кроется подвох - 27.01.2026, ПРАЙМ
Кешбэк - не всегда про выгоду: вот где кроется подвох
Участие в программах лояльности банка может принести немало финансовой пользы: возможность приобрести товар со скидкой, копить баллы, мили и, конечно, получать... | 27.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-27T05:05+0300
2026-01-27T05:05+0300
мнения аналитиков
финансы
банки
минфин
нспк
кешбэк
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866826213.jpg?1769479502
МОСКВА, 27 янв – ПРАЙМ. Участие в программах лояльности банка может принести немало финансовой пользы: возможность приобрести товар со скидкой, копить баллы, мили и, конечно, получать "живые" деньги за оплату картой с кешбэком.Стандартные программы позволяют ежемесячно выбирать категории трат, по которым будет начислен бонус от банка. В базовом варианте это 3-5 категорий, в расширенном (по подписке или при повышении уровня расходов по карте) диапазон выбора обычно шире. Каждый банк самостоятельно определяет условия и срок клиентских программ. Также кешбэк можно получить не от банка, а в рамках партнерских программ: отдельной торговой сети, или платежной системы МИР, системы быстрых платежей (СБП).Чтобы использовать возможность получения кешбэка с максимальной пользой:Автор - Ольга Дайнеко, эксперт проекта НИФИ Минфина России "Моифинансы.рф"
https://1prime.ru/20250720/cashback-859565498.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
Ольга Дайнеко
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/18/849441875_0:0:1281:1280_100x100_80_0_0_bff1a91c1d185c60d25910c7dd43bdd6.jpg
Ольга Дайнеко
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/18/849441875_0:0:1281:1280_100x100_80_0_0_bff1a91c1d185c60d25910c7dd43bdd6.jpg
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, финансы, банки, минфин, нспк, кешбэк
Мнения аналитиков, Финансы, Банки, Минфин, НСПК, кешбэк
05:05 27.01.2026
 
Кешбэк - не всегда про выгоду: вот где кроется подвох

Эксперт Дайнеко объяснила, как выгодно использовать кешбэк и не купить лишнего

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
Ольга Дайнеко, эксперт проекта НИФИ Минфина России Моифинансы.рф
Ольга Дайнеко
Эксперт проекта НИФИ Минфина России "Моифинансы.рф"
Все материалы
МОСКВА, 27 янв – ПРАЙМ. Участие в программах лояльности банка может принести немало финансовой пользы: возможность приобрести товар со скидкой, копить баллы, мили и, конечно, получать "живые" деньги за оплату картой с кешбэком.
Старт продаж iPhone 14 в России - ПРАЙМ, 1920, 20.07.2025
Банки скоро перестанут давать кешбэк: что его заменит
20 июля 2025, 02:02
Стандартные программы позволяют ежемесячно выбирать категории трат, по которым будет начислен бонус от банка. В базовом варианте это 3-5 категорий, в расширенном (по подписке или при повышении уровня расходов по карте) диапазон выбора обычно шире. Каждый банк самостоятельно определяет условия и срок клиентских программ. Также кешбэк можно получить не от банка, а в рамках партнерских программ: отдельной торговой сети, или платежной системы МИР, системы быстрых платежей (СБП).
Чтобы использовать возможность получения кешбэка с максимальной пользой:
  • Выбирайте наиболее актуальные категории, учитывая предстоящие расходы. Крупные покупки лучше планировать заранее - это позволит не только найти более привлекательную цену, но и получить кешбэк, "поймав" нужную категорию или акцию от партнера;
  • Лучше использовать для оплаты карты нескольких банков в разных категориях. Например, картой одного банка будет выгоднее оплатить билеты на концерт, такси и покупку бытовой техники, картой другого банка - продукты, ОСАГО и новые ботинки. Ситуации, когда подходящие именно вам категории предлагаются для выбора, происходят не всегда, поэтому участие в разных программах лояльности повышает шанс получения выгоды от покупки;
  • Не совершайте покупки у определенного продавца только ради кешбэка. Например, если при покупке услуг/товаров полагается повышенный кешбэк, сначала сравните стоимость этого товара с предложениями других продавцов. Может оказаться, что она будет на уровне рынка или выше;
  • В погоне за кешбэком не совершайте ненужных трат. Лучше получить минимальный процент по необходимым расходам, чем покупать что-то не слишком необходимое только ради предполагаемой выгоды. Выбранную категорию, по которой не предполагались значительные расходы, можно использовать для коллективных трат -оплатить билеты на концерт для компании друзей или совместный ужин в ресторане, разделив расходы;
  • Внимательно изучите правила начисления кешбэка: срок, способы оплаты и перечень исключений. Нередко программы лояльности включают в себя лимиты по максимальной сумме за месяц/по определенной категории трат. Даже при больших расходах выше установленного "потолка" получить бонус не получится;
  • Отслеживайте доступные в регионе программы лояльности от НСПК (оператора платежной системы МИР и СБП) на официальном сайте;
  • Повышенный кешбэк чаще всего предлагается при определенном уровне трат по карте или подключении премиум-подписки за фиксированную ежемесячную плату. Не стоит повышать запланированный объем расходов только ради бонуса. Нередко оплата подписки не покрывается возвратом средств.
Автор - Ольга Дайнеко, эксперт проекта НИФИ Минфина России "Моифинансы.рф"

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Подробнее
 
Мнения аналитиковФинансыБанкиМинфинНСПКкешбэк
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала