Кешбэк - не всегда про выгоду: вот где кроется подвох

МОСКВА, 27 янв – ПРАЙМ. Участие в программах лояльности банка может принести немало финансовой пользы: возможность приобрести товар со скидкой, копить баллы, мили и, конечно, получать "живые" деньги за оплату картой с кешбэком.Стандартные программы позволяют ежемесячно выбирать категории трат, по которым будет начислен бонус от банка. В базовом варианте это 3-5 категорий, в расширенном (по подписке или при повышении уровня расходов по карте) диапазон выбора обычно шире. Каждый банк самостоятельно определяет условия и срок клиентских программ. Также кешбэк можно получить не от банка, а в рамках партнерских программ: отдельной торговой сети, или платежной системы МИР, системы быстрых платежей (СБП).Чтобы использовать возможность получения кешбэка с максимальной пользой:Автор - Ольга Дайнеко, эксперт проекта НИФИ Минфина России "Моифинансы.рф"
МОСКВА, 27 янв – ПРАЙМ. Участие в программах лояльности банка может принести немало финансовой пользы: возможность приобрести товар со скидкой, копить баллы, мили и, конечно, получать "живые" деньги за оплату картой с кешбэком.
Банки скоро перестанут давать кешбэк: что его заменит
20 июля 2025, 02:02
Стандартные программы позволяют ежемесячно выбирать категории трат, по которым будет начислен бонус от банка. В базовом варианте это 3-5 категорий, в расширенном (по подписке или при повышении уровня расходов по карте) диапазон выбора обычно шире. Каждый банк самостоятельно определяет условия и срок клиентских программ. Также кешбэк можно получить не от банка, а в рамках партнерских программ: отдельной торговой сети, или платежной системы МИР, системы быстрых платежей (СБП).
Чтобы использовать возможность получения кешбэка с максимальной пользой:
Выбирайте наиболее актуальные категории, учитывая предстоящие расходы. Крупные покупки лучше планировать заранее - это позволит не только найти более привлекательную цену, но и получить кешбэк, "поймав" нужную категорию или акцию от партнера;
Лучше использовать для оплаты карты нескольких банков в разных категориях. Например, картой одного банка будет выгоднее оплатить билеты на концерт, такси и покупку бытовой техники, картой другого банка - продукты, ОСАГО и новые ботинки. Ситуации, когда подходящие именно вам категории предлагаются для выбора, происходят не всегда, поэтому участие в разных программах лояльности повышает шанс получения выгоды от покупки;
Не совершайте покупки у определенного продавца только ради кешбэка. Например, если при покупке услуг/товаров полагается повышенный кешбэк, сначала сравните стоимость этого товара с предложениями других продавцов. Может оказаться, что она будет на уровне рынка или выше;
В погоне за кешбэком не совершайте ненужных трат. Лучше получить минимальный процент по необходимым расходам, чем покупать что-то не слишком необходимое только ради предполагаемой выгоды. Выбранную категорию, по которой не предполагались значительные расходы, можно использовать для коллективных трат -оплатить билеты на концерт для компании друзей или совместный ужин в ресторане, разделив расходы;
Внимательно изучите правила начисления кешбэка: срок, способы оплаты и перечень исключений. Нередко программы лояльности включают в себя лимиты по максимальной сумме за месяц/по определенной категории трат. Даже при больших расходах выше установленного "потолка" получить бонус не получится;
Отслеживайте доступные в регионе программы лояльности от НСПК (оператора платежной системы МИР и СБП) на официальном сайте;
Повышенный кешбэк чаще всего предлагается при определенном уровне трат по карте или подключении премиум-подписки за фиксированную ежемесячную плату. Не стоит повышать запланированный объем расходов только ради бонуса. Нередко оплата подписки не покрывается возвратом средств.
Автор - Ольга Дайнеко, эксперт проекта НИФИ Минфина России "Моифинансы.рф"
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.