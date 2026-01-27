https://1prime.ru/20260127/kredit-866913505.html

Кредиты до зарплаты с января выдают по новым правилам: что изменилось

2026-01-27T02:02+0300

экономика

банки

финансы

кредиты

росстат

МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Микрофинансовые организации (МФО) с 1 января ужесточили правила выдачи займов, подчиняясь рекомендациям Банка России. Теперь они не могут опираться на собственные методы расчета дохода заемщика, если у того нет официальной справки. Кому станет сложнее получить микрозайм, рассказал агентству “Прайм” ведущий юрист ЕЮС Юрий Телегин.Проще говоря, теперь МФО обязаны запрашивать у заемщиков официальное подтверждение дохода по займам до 50 тысяч рублей или использовать данные Росстата для оценки среднего дохода в регионе. Выдача кредитов лицам с неофициальным доходом и тем, кто явно завышает заработки, теперь под вопросом.“Однако это не дает оснований утверждать, что в результате изменений данным категориям граждан более не одобрят кредиты. Во-первых, можно принимать и другие документы, например, выписку по банковским счетам или справку о социальных выплатах (ЕДВ). Во-вторых, многих устроит справка с места работы в свободной форме”, - объяснил юрист.Во-вторых, указание Центробанка вовсе не исключает возможности расчета среднемесячного дохода заемщика на основании иных документов, в том числе, заявления заемщика. Только теперь сумму, указанную в заявлении заемщика, нельзя будет, как ранее, корректировать с помощью собственных методик кредитной или микрофинансовой организации, добавил он.Другое дело, что принимаемый в расчет доход во многих регионах окажется ниже, чем раньше. А это означает, что люди с высокой закредитованностью не всегда смогут получить запрашиваемую сумму. Сложнее будет и тем, кто не может предоставить справок об официальном доходе, заключил Юрий Телегин.

