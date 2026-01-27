https://1prime.ru/20260127/kurs--866938900.html

Курс юаня днем перешел к снижению к рублю на Московской бирже

2026-01-27T13:19+0300

МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Курс китайской валюты после утреннего инерционного роста днем вторника перешел к снижению по отношению к рублю, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 13.08 мск снижался на 4 копейки относительно предыдущего закрытия, до 10,95 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 10,95-11,05 рубля. Начавшийся штурм курсом юаня сопротивления на ключевом уровне 11 рублей пока не означает, что начался окончательный разворот китайской валюты вверх, считает Игорь Соколов из компании "Алор брокер". "Не думаем, что экспортеры уже продали весь объем "лишней" валюты, скопившейся у них за первые две фактически нерабочие недели января. К тому же в начале года импортеры традиционно слабы, поскольку на складах остаются запасы товаров с прошлого года, в том числе ввезенные под предновогодние распродажи", - говорит он. Сильный рост юаня к рублю накануне, с технической точки зрения, выступил благоприятным фактором для валютного рынка, способствуя снятию перегретости рубля и воспрепятствовав развитию отката курса юаня к декабрьским минимумам, полагает Евгений Локтюхов из ПСБ. "Во вторник ждем движения юаня в диапазоне 10,8-11,2 рубля, фактор завтрашнего пика налоговых выплат сильного влияния на ход торгов уже, скорее всего, не окажет. Новые попытки заложиться на геополитический позитив участники валютного рынка, вероятно, предпримут ближе к концу этой недели", - добавляет он.

