Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Курс юаня днем перешел к снижению к рублю на Московской бирже - 27.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260127/kurs--866938900.html
Курс юаня днем перешел к снижению к рублю на Московской бирже
Курс юаня днем перешел к снижению к рублю на Московской бирже - 27.01.2026, ПРАЙМ
Курс юаня днем перешел к снижению к рублю на Московской бирже
Курс китайской валюты после утреннего инерционного роста днем вторника перешел к снижению по отношению к рублю, следует из данных Московской биржи. | 27.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-27T13:19+0300
2026-01-27T13:19+0300
экономика
рынок
торги
евгений локтюхов
псб
https://cdnn.1prime.ru/img/76312/06/763120615_0:207:3872:2385_1920x0_80_0_0_ff77ae9e51e28c379b0db7946db1fc29.jpg
МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Курс китайской валюты после утреннего инерционного роста днем вторника перешел к снижению по отношению к рублю, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 13.08 мск снижался на 4 копейки относительно предыдущего закрытия, до 10,95 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 10,95-11,05 рубля. Начавшийся штурм курсом юаня сопротивления на ключевом уровне 11 рублей пока не означает, что начался окончательный разворот китайской валюты вверх, считает Игорь Соколов из компании "Алор брокер". "Не думаем, что экспортеры уже продали весь объем "лишней" валюты, скопившейся у них за первые две фактически нерабочие недели января. К тому же в начале года импортеры традиционно слабы, поскольку на складах остаются запасы товаров с прошлого года, в том числе ввезенные под предновогодние распродажи", - говорит он. Сильный рост юаня к рублю накануне, с технической точки зрения, выступил благоприятным фактором для валютного рынка, способствуя снятию перегретости рубля и воспрепятствовав развитию отката курса юаня к декабрьским минимумам, полагает Евгений Локтюхов из ПСБ. "Во вторник ждем движения юаня в диапазоне 10,8-11,2 рубля, фактор завтрашнего пика налоговых выплат сильного влияния на ход торгов уже, скорее всего, не окажет. Новые попытки заложиться на геополитический позитив участники валютного рынка, вероятно, предпримут ближе к концу этой недели", - добавляет он.
https://1prime.ru/20260127/strakhovanie-866935404.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76312/06/763120615_208:0:3664:2592_1920x0_80_0_0_52f322f572995356685f7bcc116d46c1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги, евгений локтюхов, псб
Экономика, Рынок, Торги, Евгений Локтюхов, ПСБ
13:19 27.01.2026
 
Курс юаня днем перешел к снижению к рублю на Московской бирже

Курс юаня после утреннего роста перешел к снижению к рублю

© fotolia.com / Wellford TillerКитайский юань
Китайский юань - ПРАЙМ, 1920, 27.01.2026
Китайский юань. Архивное фото
© fotolia.com / Wellford Tiller
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Курс китайской валюты после утреннего инерционного роста днем вторника перешел к снижению по отношению к рублю, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 13.08 мск снижался на 4 копейки относительно предыдущего закрытия, до 10,95 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 10,95-11,05 рубля.
Начавшийся штурм курсом юаня сопротивления на ключевом уровне 11 рублей пока не означает, что начался окончательный разворот китайской валюты вверх, считает Игорь Соколов из компании "Алор брокер".
"Не думаем, что экспортеры уже продали весь объем "лишней" валюты, скопившейся у них за первые две фактически нерабочие недели января. К тому же в начале года импортеры традиционно слабы, поскольку на складах остаются запасы товаров с прошлого года, в том числе ввезенные под предновогодние распродажи", - говорит он.
Сильный рост юаня к рублю накануне, с технической точки зрения, выступил благоприятным фактором для валютного рынка, способствуя снятию перегретости рубля и воспрепятствовав развитию отката курса юаня к декабрьским минимумам, полагает Евгений Локтюхов из ПСБ.
"Во вторник ждем движения юаня в диапазоне 10,8-11,2 рубля, фактор завтрашнего пика налоговых выплат сильного влияния на ход торгов уже, скорее всего, не окажет. Новые попытки заложиться на геополитический позитив участники валютного рынка, вероятно, предпримут ближе к концу этой недели", - добавляет он.
Производство микроэлектроники на предприятии АО Микрон - ПРАЙМ, 1920, 27.01.2026
Российский страховой рынок растет быстрее мирового
11:52
 
ЭкономикаРынокТоргиЕвгений ЛоктюховПСБ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала