ЦБ обозначил официальный курс валют на среду - 27.01.2026
ЦБ обозначил официальный курс валют на среду
ЦБ обозначил официальный курс валют на среду - 27.01.2026, ПРАЙМ
ЦБ обозначил официальный курс валют на среду
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 4,36 копейки, до 10,9751 рубля, доллара - на 54,18 копейки, до 76,5519 рубля, евро - на... | 27.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-27T17:53+0300
2026-01-27T17:53+0300
МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 4,36 копейки, до 10,9751 рубля, доллара - на 54,18 копейки, до 76,5519 рубля, евро - на 64,52 копейки, до 90,9329 рубля, следует из данных Банка России.После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи.С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.США 12 июня 2024 года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
Новости
ru-RU
рынок, финансы
Экономика, Рынок, Финансы
17:53 27.01.2026
 
ЦБ обозначил официальный курс валют на среду

Официальный курс юаня на среду - 10,98 рубля, доллара - 76,55, евро - 90,93

МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 4,36 копейки, до 10,9751 рубля, доллара - на 54,18 копейки, до 76,5519 рубля, евро - на 64,52 копейки, до 90,9329 рубля, следует из данных Банка России.
После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи.
С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.
США 12 июня 2024 года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
ЭкономикаРынокФинансы
 
 
