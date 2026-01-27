Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Лавров провел встречу с послами стран СНГ
Политика
Лавров провел встречу с послами стран СНГ
политика
россия
мировая экономика
сергей лавров
мид рф
снг
МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Глава МИД России Сергей Лавров провел встречу с послами стран-участниц СНГ, стороны обсудили международную повестку и подвели итоги сотрудничества в 2025 году, сообщил во вторник МИД России. "Участники встречи обменялись мнениями по актуальным международным темам, подвели итоги многостороннего сотрудничества в рамках евразийских интеграционных объединений в 2025 году. Намечены задачи на ближайшую перспективу, включая укрепление внешнеполитической координации, наращивание взаимодействия в торгово-экономической, культурно-гуманитарной сферах и в области обеспечения региональной безопасности", - сказано в сообщении на сайте министерства.
17:24 27.01.2026
 
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Флаг Молдавии на здании правительства республики в Кишиневе
Эксперт рассказал, что случится с Молдавией после выхода из СНГ
21 января, 12:00
 
