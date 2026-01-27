Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Маск согласился с мнением Дурова о небезопасности WhatsApp* - 27.01.2026
Маск согласился с мнением Дурова о небезопасности WhatsApp*
Маск согласился с мнением Дурова о небезопасности WhatsApp* - 27.01.2026, ПРАЙМ
Маск согласился с мнением Дурова о небезопасности WhatsApp*
Американский предприниматель Илон Маск согласился с мнение основателя Telegram Павла Дурова о небезопасности WhatsApp*. | 27.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-27T17:00+0300
2026-01-27T17:00+0300
технологии
павел дуров
whatsapp
telegram
meta
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/1b/855306892_0:0:3069:1726_1920x0_80_0_0_d4de3bb5b8d403d25b30e7761b180b51.jpg
МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Американский предприниматель Илон Маск согласился с мнение основателя Telegram Павла Дурова о небезопасности WhatsApp*. В понедельник Дуров назвал WhatsApp* небезопасным и указал на множество возможностей для атаки мессенджера. "Правда", - написал Маск в соцсети X в ответ на публикацию основателя Telegram. Ранее агентство Блумберг со ссылкой на судебный документ сообщило, что международная группа истцов подала в суд на Meta Platforms. Отмечается, что компанию обвинили в мошенничестве из-за наличия у нее доступа к перепискам пользователей в принадлежащем ей мессенджере WhatsApp.* Принадлежит корпорации Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская
https://1prime.ru/20260126/durov-866923771.html
технологии, павел дуров, whatsapp, telegram, meta
Технологии, Павел Дуров, WhatsApp, Telegram, Meta
17:00 27.01.2026
 
Маск согласился с мнением Дурова о небезопасности WhatsApp*

Маск согласился с Дуровым по поводу небезопасности WhatsApp

Американский бизнесмен Элон Маск
Американский бизнесмен Элон Маск - ПРАЙМ, 1920, 27.01.2026
Американский бизнесмен Элон Маск. Архивное фото
CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Elon Musk
МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Американский предприниматель Илон Маск согласился с мнение основателя Telegram Павла Дурова о небезопасности WhatsApp*.
В понедельник Дуров назвал WhatsApp* небезопасным и указал на множество возможностей для атаки мессенджера.
"Правда", - написал Маск в соцсети X в ответ на публикацию основателя Telegram.
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на судебный документ сообщило, что международная группа истцов подала в суд на Meta Platforms. Отмечается, что компанию обвинили в мошенничестве из-за наличия у нее доступа к перепискам пользователей в принадлежащем ей мессенджере WhatsApp.
* Принадлежит корпорации Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская
Павел Дуров - ПРАЙМ, 1920, 26.01.2026
Дуров указал на множество возможностей для атаки на WhatsApp*
Вчера, 22:07
 
ТехнологииПавел ДуровWhatsAppTelegramMeta
 
 
