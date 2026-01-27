https://1prime.ru/20260127/mask--866946879.html
Маск согласился с мнением Дурова о небезопасности WhatsApp*
технологии
павел дуров
whatsapp
telegram
meta
МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Американский предприниматель Илон Маск согласился с мнение основателя Telegram Павла Дурова о небезопасности WhatsApp*. В понедельник Дуров назвал WhatsApp* небезопасным и указал на множество возможностей для атаки мессенджера. "Правда", - написал Маск в соцсети X в ответ на публикацию основателя Telegram. Ранее агентство Блумберг со ссылкой на судебный документ сообщило, что международная группа истцов подала в суд на Meta Platforms. Отмечается, что компанию обвинили в мошенничестве из-за наличия у нее доступа к перепискам пользователей в принадлежащем ей мессенджере WhatsApp.* Принадлежит корпорации Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская
