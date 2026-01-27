GIS Mining объявил о выходе на рынок искусственного интеллекта

https://1prime.ru/20260127/mayning-866945456.html
2026-01-27T16:05+0300
МОСКВА, 27 янв – ПРАЙМ. GIS Mining, один из крупнейших российских операторов майнинговых дата-центров объявил о выходе на рынок ИИ. Компания предложила мощности, вычислительное оборудование и IT-инфраструктуру в энергоизбыточных регионах присутствия для высокопроизводительных вычислений ИИ, рассказал Василий Гиря, владелец и генеральный директор GIS Mining.Для системной работы создано специализированное подразделение GIS Cloud, которое развивает облачную платформу для ИИ-вычислений и высокопроизводительных задач (HPC). Платформа объединяет инфраструктуру дата-центров, GPU-кластеры, сетевые решения и программную среду, позволяя заказчикам быстро запускать ИИ-проекты без капитальных затрат на собственные ЦОДы."По нашим оценкам, сегодня 7 из 10 крупнейших публичных майнинговых компаний в США активно используют свои дата-центры для осуществления операций, связанных с искусственным интеллектом", - рассказал Василий Гиря.По итогам прошлого года они смогли нарастить выручку на 20–25% благодаря обеспечению своей цифровой инфраструктуры для заказчиков в области ИИ. Как правило, такие услуги оказываются в виде аренды выделенных (физических) серверов и вычислительного оборудования ЦОДа на базе графических процессоров, а также в виде облачных сервисов с применением собственных высокопроизводительных GPU-кластеров.Совокупно крупнейшие мировые майнинговые компании уже выделяют и планируют на горизонте трех лет к выделению около 1,5 ГВт на операции с искусственным интеллектом. Сегодня совокупные мощности для задач в области ИИ в России на порядок ниже, чем у мировых лидеров — США, Китая и стран Персидского залива. При этом Россия сохраняет потенциал опережающего роста на мировом рынке, в том числе за счет синергии промышленного майнинга, облачных платформ и локальных поставок вычислительного оборудования, заключил эксперт.
