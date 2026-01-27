Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
GIS Mining объявил о выходе на рынок искусственного интеллекта - 27.01.2026, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20260127/mayning-866945456.html
GIS Mining объявил о выходе на рынок искусственного интеллекта
GIS Mining объявил о выходе на рынок искусственного интеллекта - 27.01.2026, ПРАЙМ
GIS Mining объявил о выходе на рынок искусственного интеллекта
GIS Mining, один из крупнейших российских операторов майнинговых дата-центров объявил о выходе на рынок ИИ. Компания предложила мощности, вычислительное... | 27.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-27T16:05+0300
2026-01-27T16:05+0300
технологии
сша
китай
майнинг
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/1b/863963751_0:224:2845:1824_1920x0_80_0_0_34ff01e17d635ef6ce07bcc710fac613.jpg
МОСКВА, 27 янв – ПРАЙМ. GIS Mining, один из крупнейших российских операторов майнинговых дата-центров объявил о выходе на рынок ИИ. Компания предложила мощности, вычислительное оборудование и IT-инфраструктуру в энергоизбыточных регионах присутствия для высокопроизводительных вычислений ИИ, рассказал Василий Гиря, владелец и генеральный директор GIS Mining.Для системной работы создано специализированное подразделение GIS Cloud, которое развивает облачную платформу для ИИ-вычислений и высокопроизводительных задач (HPC). Платформа объединяет инфраструктуру дата-центров, GPU-кластеры, сетевые решения и программную среду, позволяя заказчикам быстро запускать ИИ-проекты без капитальных затрат на собственные ЦОДы."По нашим оценкам, сегодня 7 из 10 крупнейших публичных майнинговых компаний в США активно используют свои дата-центры для осуществления операций, связанных с искусственным интеллектом", - рассказал Василий Гиря.По итогам прошлого года они смогли нарастить выручку на 20–25% благодаря обеспечению своей цифровой инфраструктуры для заказчиков в области ИИ. Как правило, такие услуги оказываются в виде аренды выделенных (физических) серверов и вычислительного оборудования ЦОДа на базе графических процессоров, а также в виде облачных сервисов с применением собственных высокопроизводительных GPU-кластеров.Совокупно крупнейшие мировые майнинговые компании уже выделяют и планируют на горизонте трех лет к выделению около 1,5 ГВт на операции с искусственным интеллектом. Сегодня совокупные мощности для задач в области ИИ в России на порядок ниже, чем у мировых лидеров — США, Китая и стран Персидского залива. При этом Россия сохраняет потенциал опережающего роста на мировом рынке, в том числе за счет синергии промышленного майнинга, облачных платформ и локальных поставок вычислительного оборудования, заключил эксперт.
https://1prime.ru/20260121/mayning-866746690.html
сша
китай
технологии, сша, китай, майнинг
Технологии, США, КИТАЙ, майнинг
16:05 27.01.2026
 
GIS Mining объявил о выходе на рынок искусственного интеллекта

GIS Mining выходит на рынок искусственного интеллекта с платформой GIS Cloud

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкСтеллажи с фермами для майнинга криптовалют на открытии в Ленинградской области первой очереди самого крупного в России центра майнинга криптовалюты энергомощностью 20 мВт
Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют на открытии в Ленинградской области первой очереди самого крупного в России центра майнинга криптовалюты энергомощностью 20 мВт - ПРАЙМ, 1920, 27.01.2026
© РИА Новости . Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 27 янв – ПРАЙМ. GIS Mining, один из крупнейших российских операторов майнинговых дата-центров объявил о выходе на рынок ИИ. Компания предложила мощности, вычислительное оборудование и IT-инфраструктуру в энергоизбыточных регионах присутствия для высокопроизводительных вычислений ИИ, рассказал Василий Гиря, владелец и генеральный директор GIS Mining.
Для системной работы создано специализированное подразделение GIS Cloud, которое развивает облачную платформу для ИИ-вычислений и высокопроизводительных задач (HPC). Платформа объединяет инфраструктуру дата-центров, GPU-кластеры, сетевые решения и программную среду, позволяя заказчикам быстро запускать ИИ-проекты без капитальных затрат на собственные ЦОДы.
"По нашим оценкам, сегодня 7 из 10 крупнейших публичных майнинговых компаний в США активно используют свои дата-центры для осуществления операций, связанных с искусственным интеллектом", - рассказал Василий Гиря.
По итогам прошлого года они смогли нарастить выручку на 20–25% благодаря обеспечению своей цифровой инфраструктуры для заказчиков в области ИИ. Как правило, такие услуги оказываются в виде аренды выделенных (физических) серверов и вычислительного оборудования ЦОДа на базе графических процессоров, а также в виде облачных сервисов с применением собственных высокопроизводительных GPU-кластеров.
Совокупно крупнейшие мировые майнинговые компании уже выделяют и планируют на горизонте трех лет к выделению около 1,5 ГВт на операции с искусственным интеллектом.
Сегодня совокупные мощности для задач в области ИИ в России на порядок ниже, чем у мировых лидеров — США, Китая и стран Персидского залива. При этом Россия сохраняет потенциал опережающего роста на мировом рынке, в том числе за счет синергии промышленного майнинга, облачных платформ и локальных поставок вычислительного оборудования, заключил эксперт.
 
ТехнологииСШАКИТАЙмайнинг
 
 
