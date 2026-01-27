https://1prime.ru/20260127/med--866931619.html

Медь дешевеет во вторник утром

Стоимость меди падает на 2,5% во вторник, продолжая коррекционную отрицательную динамику недели, свидетельствуют данные торгов.

МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Стоимость меди падает на 2,5% во вторник, продолжая коррекционную отрицательную динамику недели, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.21 мск мартовский фьючерс на медь на бирже Comex опускается в цене на 2,5%, до 5,87 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). По итогам торгов понедельника метал подешевел на 0,6%. При этом за прошлую неделю медь подорожала на 2%. Ранее во вторник государственное статистическое управление Китая опубликовало данные промышленного сектора страны. Так, совокупная прибыль крупных промышленных предприятий Китая по итогам года выросла на 0,6% и достигла 7,398 триллиона юаней (1,06 триллиона долларов). Китай - крупнейший потребитель и импортер меди, поэтому участники рынка следя за экономическими данными в стране.

китай

