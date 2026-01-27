https://1prime.ru/20260127/med--866931619.html
Медь дешевеет во вторник утром
Медь дешевеет во вторник утром - 27.01.2026, ПРАЙМ
Медь дешевеет во вторник утром
Стоимость меди падает на 2,5% во вторник, продолжая коррекционную отрицательную динамику недели, свидетельствуют данные торгов. | 27.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-27T08:27+0300
2026-01-27T08:27+0300
2026-01-27T08:27+0300
экономика
рынок
торги
китай
comex
https://cdnn.1prime.ru/img/83636/57/836365789_0:318:3077:2048_1920x0_80_0_0_f81236d43bbb9218f2490ea639e16063.jpg
МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Стоимость меди падает на 2,5% во вторник, продолжая коррекционную отрицательную динамику недели, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.21 мск мартовский фьючерс на медь на бирже Comex опускается в цене на 2,5%, до 5,87 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). По итогам торгов понедельника метал подешевел на 0,6%. При этом за прошлую неделю медь подорожала на 2%. Ранее во вторник государственное статистическое управление Китая опубликовало данные промышленного сектора страны. Так, совокупная прибыль крупных промышленных предприятий Китая по итогам года выросла на 0,6% и достигла 7,398 триллиона юаней (1,06 триллиона долларов). Китай - крупнейший потребитель и импортер меди, поэтому участники рынка следя за экономическими данными в стране.
https://1prime.ru/20260120/med-866710239.html
китай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83636/57/836365789_36:0:2767:2048_1920x0_80_0_0_7f40edee9c26073fdfa9927c0b310b41.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, торги, китай, comex
Экономика, Рынок, Торги, КИТАЙ, Comex
Медь дешевеет во вторник утром
Стоимость меди падает на 2,5 процента во вторник