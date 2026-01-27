Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Заявление Медведева о ДСНВ вызвало реакцию в США - 27.01.2026
Заявление Медведева о ДСНВ вызвало реакцию в США
Заявление Медведева о ДСНВ вызвало реакцию в США - 27.01.2026
Заявление Медведева о ДСНВ вызвало реакцию в США
Высказывания заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, касающиеся отсутствия реакции США на предложение по Договору о... | 27.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-27T14:51+0300
2026-01-27T14:52+0300
сша
москва
россия
вашингтон
владимир путин
дональд трамп
new york times
дмитрий медведев
newsweek
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/1b/849549520_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_b5f703e2c7fd916a57666a54dc3d4cf5.jpg
МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Высказывания заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, касающиеся отсутствия реакции США на предложение по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), указывают на то, что Кремль ожидает ответ от Белого дома до истечения срока действия данного соглашения, сообщает Newsweek. "Комментарии Медведева свидетельствуют о том, что Россия ожидает ответа от администрации Трампа в преддверии истечения срока действия договора СНВ-3", — говорится в материале.Примечательно, что его слова прозвучали на фоне результатов опроса YouGov, показывающего, что подавляющее большинство американцев выступает за заключение нового соглашения с Россией. В недавнем интервью изданию "Коммерсант" Медведев отметил, что Москва до сих пор не получила от Вашингтона официального ответа на предложение по ДСНВ. По его мнению, воплощение российской инициативы могло бы существенно укрепить глобальную безопасность и расширить стратегическое взаимодействие с США. Президент России Владимир Путин 22 сентября 2025 года заявил, что Россия готова продолжить придерживаться ограничений в рамках договора о стратегических наступательных вооружениях после 5 февраля этого года. Он подчеркнул, что соблюдение этих ограничений принесёт результаты, если США проявят встречную инициативу. Президент США Дональд Трамп назвал предложение Путина относительно ДСНВ хорошей идеей. Тем не менее, в январском интервью газете New York Times он отозвался о завершении действия ДСНВ словами "истечет так истечет", выразив при этом надежду на заключение "более выгодного" соглашения, которое включало бы Китай. ДСНВ было подписано 8 апреля 2010 года в Праге. Этот документ заменил Договор о СНВ, действовавший с 1991 года, и после вступления в силу пришёл на смену соглашению о сокращении стратегических наступательных потенциалов 2002 года.
сша
москва
вашингтон
сша, москва, россия, вашингтон, владимир путин, дональд трамп, new york times, дмитрий медведев, newsweek
США, МОСКВА, РОССИЯ, ВАШИНГТОН, Владимир Путин, Дональд Трамп, New York Times, Дмитрий Медведев, Newsweek
14:51 27.01.2026 (обновлено: 14:52 27.01.2026)
 
Заявление Медведева о ДСНВ вызвало реакцию в США

Newsweek: заявления Медведева свидетельствуют о том, что РФ ожидает ответа от США по ДСНВ

МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Высказывания заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, касающиеся отсутствия реакции США на предложение по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), указывают на то, что Кремль ожидает ответ от Белого дома до истечения срока действия данного соглашения, сообщает Newsweek.
"Комментарии Медведева свидетельствуют о том, что Россия ожидает ответа от администрации Трампа в преддверии истечения срока действия договора СНВ-3", — говорится в материале.
Примечательно, что его слова прозвучали на фоне результатов опроса YouGov, показывающего, что подавляющее большинство американцев выступает за заключение нового соглашения с Россией.
В недавнем интервью изданию "Коммерсант" Медведев отметил, что Москва до сих пор не получила от Вашингтона официального ответа на предложение по ДСНВ. По его мнению, воплощение российской инициативы могло бы существенно укрепить глобальную безопасность и расширить стратегическое взаимодействие с США.
Президент России Владимир Путин 22 сентября 2025 года заявил, что Россия готова продолжить придерживаться ограничений в рамках договора о стратегических наступательных вооружениях после 5 февраля этого года. Он подчеркнул, что соблюдение этих ограничений принесёт результаты, если США проявят встречную инициативу.
Президент США Дональд Трамп назвал предложение Путина относительно ДСНВ хорошей идеей. Тем не менее, в январском интервью газете New York Times он отозвался о завершении действия ДСНВ словами "истечет так истечет", выразив при этом надежду на заключение "более выгодного" соглашения, которое включало бы Китай.
ДСНВ было подписано 8 апреля 2010 года в Праге. Этот документ заменил Договор о СНВ, действовавший с 1991 года, и после вступления в силу пришёл на смену соглашению о сокращении стратегических наступательных потенциалов 2002 года.
СШАМОСКВАРОССИЯВАШИНГТОНВладимир ПутинДональд ТрампNew York TimesДмитрий МедведевNewsweek
 
 
