https://1prime.ru/20260127/medvedev-866943478.html

Заявление Медведева о ДСНВ вызвало реакцию в США

Заявление Медведева о ДСНВ вызвало реакцию в США - 27.01.2026, ПРАЙМ

Заявление Медведева о ДСНВ вызвало реакцию в США

Высказывания заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, касающиеся отсутствия реакции США на предложение по Договору о... | 27.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-27T14:51+0300

2026-01-27T14:51+0300

2026-01-27T14:52+0300

сша

москва

россия

вашингтон

владимир путин

дональд трамп

new york times

дмитрий медведев

newsweek

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/1b/849549520_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_b5f703e2c7fd916a57666a54dc3d4cf5.jpg

МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Высказывания заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, касающиеся отсутствия реакции США на предложение по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), указывают на то, что Кремль ожидает ответ от Белого дома до истечения срока действия данного соглашения, сообщает Newsweek. "Комментарии Медведева свидетельствуют о том, что Россия ожидает ответа от администрации Трампа в преддверии истечения срока действия договора СНВ-3", — говорится в материале.Примечательно, что его слова прозвучали на фоне результатов опроса YouGov, показывающего, что подавляющее большинство американцев выступает за заключение нового соглашения с Россией. В недавнем интервью изданию "Коммерсант" Медведев отметил, что Москва до сих пор не получила от Вашингтона официального ответа на предложение по ДСНВ. По его мнению, воплощение российской инициативы могло бы существенно укрепить глобальную безопасность и расширить стратегическое взаимодействие с США. Президент России Владимир Путин 22 сентября 2025 года заявил, что Россия готова продолжить придерживаться ограничений в рамках договора о стратегических наступательных вооружениях после 5 февраля этого года. Он подчеркнул, что соблюдение этих ограничений принесёт результаты, если США проявят встречную инициативу. Президент США Дональд Трамп назвал предложение Путина относительно ДСНВ хорошей идеей. Тем не менее, в январском интервью газете New York Times он отозвался о завершении действия ДСНВ словами "истечет так истечет", выразив при этом надежду на заключение "более выгодного" соглашения, которое включало бы Китай. ДСНВ было подписано 8 апреля 2010 года в Праге. Этот документ заменил Договор о СНВ, действовавший с 1991 года, и после вступления в силу пришёл на смену соглашению о сокращении стратегических наступательных потенциалов 2002 года.

https://1prime.ru/20260125/medvedev-866894037.html

https://1prime.ru/20260110/plan-866355118.html

https://1prime.ru/20260112/medvedev-866420126.html

сша

москва

вашингтон

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, москва, россия, вашингтон, владимир путин, дональд трамп, new york times, дмитрий медведев, newsweek