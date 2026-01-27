https://1prime.ru/20260127/microsoft--866943337.html
Microsoft зарегистрировала в России два товарных знака
Microsoft зарегистрировала в России два товарных знака
2026-01-27T14:46+0300
МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Американская компания Microsoft зарегистрировала в России два товарных знака: операционную систему Windows и облачную платформу Azure, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. Согласно документам, заявки были поданы в ведомство в октябре 2025 года, Роспатент принял положительное решение о регистрации в январе 2026 года. Теперь компания может заниматься продажей компьютерного программного обеспечения и компьютерного оборудования. Корпорация Microsoft в марте 2022 года объявила, что уходит с российского рынка, в частности, приостанавливает продажи товаров и предоставление услуг в России. Позже компания подчеркивала, что продолжит выполнять существующие обязательства перед клиентами в России.
