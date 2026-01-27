Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Microsoft зарегистрировала в России два товарных знака - 27.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260127/microsoft--866943337.html
Microsoft зарегистрировала в России два товарных знака
Microsoft зарегистрировала в России два товарных знака - 27.01.2026, ПРАЙМ
Microsoft зарегистрировала в России два товарных знака
Американская компания Microsoft зарегистрировала в России два товарных знака: операционную систему Windows и облачную платформу Azure, выяснило РИА Новости,... | 27.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-27T14:46+0300
2026-01-27T14:46+0300
технологии
бизнес
microsoft
роспатент
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/15/862579065_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_326cbdaa99552a97c66d6f5871d685df.jpg
МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Американская компания Microsoft зарегистрировала в России два товарных знака: операционную систему Windows и облачную платформу Azure, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. Согласно документам, заявки были поданы в ведомство в октябре 2025 года, Роспатент принял положительное решение о регистрации в январе 2026 года. Теперь компания может заниматься продажей компьютерного программного обеспечения и компьютерного оборудования. Корпорация Microsoft в марте 2022 года объявила, что уходит с российского рынка, в частности, приостанавливает продажи товаров и предоставление услуг в России. Позже компания подчеркивала, что продолжит выполнять существующие обязательства перед клиентами в России.
https://1prime.ru/20260117/mask-866603030.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/15/862579065_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_48029a4b377af2752e8d8292a053fd7a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, бизнес, microsoft, роспатент
Технологии, Бизнес, Microsoft, Роспатент
14:46 27.01.2026
 
Microsoft зарегистрировала в России два товарных знака

В России зарегистрировали товарный знак Windows

© РИА Новости . Дмитрий Паршин | Перейти в медиабанкОфис Microsoft на Манхэттене
Офис Microsoft на Манхэттене - ПРАЙМ, 1920, 27.01.2026
Офис Microsoft на Манхэттене. Архивное фото
© РИА Новости . Дмитрий Паршин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Американская компания Microsoft зарегистрировала в России два товарных знака: операционную систему Windows и облачную платформу Azure, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.
Согласно документам, заявки были поданы в ведомство в октябре 2025 года, Роспатент принял положительное решение о регистрации в январе 2026 года.
Теперь компания может заниматься продажей компьютерного программного обеспечения и компьютерного оборудования.
Корпорация Microsoft в марте 2022 года объявила, что уходит с российского рынка, в частности, приостанавливает продажи товаров и предоставление услуг в России. Позже компания подчеркивала, что продолжит выполнять существующие обязательства перед клиентами в России.
Илон Маск - ПРАЙМ, 1920, 17.01.2026
Илон Маск требует от OpenAI и Microsoft десятки миллиардов долларов ущерба
17 января, 11:32
 
ТехнологииБизнесMicrosoftРоспатент
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала