Минфин предложил легализовать онлайн-казино

МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Минфин РФ предложил президенту Владимиру Путину рассмотреть возможность легализовать в России онлайн-казино - планируется, что такая деятельность будет обложена налогом в 30%, что может принести в бюджет около 100 миллиардов рублей в год, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники. Сейчас онлайн-казино в России запрещены, а организовывать и проводить азартные игры онлайн могут легально лишь соответствующие организаторы в букмекерских конторах или тотализаторах. Объем "белого" рынка за 2024 год Минфин оценивает в 1,7 триллиона рублей, а нелегального - в 3 триллиона рублей ежегодно при около ста действующих онлайн-казино. Деятельность онлайн-казино предлагается узаконить в стране при ряде условий. В их числе - определение оператора организации распоряжением президента по предложению правительства РФ, закрепление для онлайн-казино механизма приема ставок через Единый центр учета переводов ставок по аналогии с букмекерами. Министерство предлагает ввести для новой организации налог в размере не менее 30% от выручки (за вычетом выплаченных выигрышей), которые оператор должен будет отчислять ежемесячно. "Если идея будет поддержана, доходы бюджета могут составить 100 миллиардов рублей ежегодно", - пишет газета со ссылкой на источники.

