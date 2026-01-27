Минфин предложил легализовать онлайн-казино
"Коммерсантъ": Минфин предложил Путину рассмотреть легализацию онлайн-казино
Казино
Казино. Архивное фото
© fotolia.com / Sashkin
МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Минфин РФ предложил президенту Владимиру Путину рассмотреть возможность легализовать в России онлайн-казино - планируется, что такая деятельность будет обложена налогом в 30%, что может принести в бюджет около 100 миллиардов рублей в год, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.
Сейчас онлайн-казино в России запрещены, а организовывать и проводить азартные игры онлайн могут легально лишь соответствующие организаторы в букмекерских конторах или тотализаторах. Объем "белого" рынка за 2024 год Минфин оценивает в 1,7 триллиона рублей, а нелегального - в 3 триллиона рублей ежегодно при около ста действующих онлайн-казино.
Деятельность онлайн-казино предлагается узаконить в стране при ряде условий. В их числе - определение оператора организации распоряжением президента по предложению правительства РФ, закрепление для онлайн-казино механизма приема ставок через Единый центр учета переводов ставок по аналогии с букмекерами.
Министерство предлагает ввести для новой организации налог в размере не менее 30% от выручки (за вычетом выплаченных выигрышей), которые оператор должен будет отчислять ежемесячно.
"Если идея будет поддержана, доходы бюджета могут составить 100 миллиардов рублей ежегодно", - пишет газета со ссылкой на источники.