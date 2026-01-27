https://1prime.ru/20260127/minselkhoz-866937440.html
В России собрали 140 миллионов тонн зерна по итогам 2025 года
2026-01-27T12:44+0300
экономика
сельское хозяйство
россия
дубай
персидский залив
ближний восток
оксана лут
минсельхоз
рэц
https://cdnn.1prime.ru/img/77378/44/773784437_0:169:3167:1950_1920x0_80_0_0_1ddeee983503a45b8e5c832349a78b72.jpg
ДУБАЙ, 27 янв - ПРАЙМ. Российские аграрии собрали порядка 140 миллионов тонн зерна по итогам 2025 года, включая 91 миллион тонн пшеницы, заявила глава Минсельхоза России Оксана Лут. "Наши объемы производства зерновых составили порядка 140, около 140 миллионов тонн, из которых 91 миллион тонн это пшеница", - сказала она на выставке Gulfood в Дубае. Gulfood - это крупнейшая и наиболее влиятельная в мире и регионе Персидского залива и Ближнего Востока выставка агропромышленного комплекса. Gulfood проходит с 26 по 30 января в Дубае. Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ) организовал национальную экспозицию под брендом Made in Russia.
дубай
персидский залив
ближний восток
сельское хозяйство, россия, дубай, персидский залив, ближний восток, оксана лут, минсельхоз, рэц
