27.01.2026
В России собрали 140 миллионов тонн зерна по итогам 2025 года
Российские аграрии собрали порядка 140 миллионов тонн зерна по итогам 2025 года, включая 91 миллион тонн пшеницы, заявила глава Минсельхоза России Оксана Лут. | 27.01.2026
2026-01-27T12:44+0300
2026-01-27T12:44+0300
ДУБАЙ, 27 янв - ПРАЙМ. Российские аграрии собрали порядка 140 миллионов тонн зерна по итогам 2025 года, включая 91 миллион тонн пшеницы, заявила глава Минсельхоза России Оксана Лут. "Наши объемы производства зерновых составили порядка 140, около 140 миллионов тонн, из которых 91 миллион тонн это пшеница", - сказала она на выставке Gulfood в Дубае. Gulfood - это крупнейшая и наиболее влиятельная в мире и регионе Персидского залива и Ближнего Востока выставка агропромышленного комплекса. Gulfood проходит с 26 по 30 января в Дубае. Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ) организовал национальную экспозицию под брендом Made in Russia.
сельское хозяйство, россия, дубай, персидский залив, ближний восток, оксана лут, минсельхоз, рэц
12:44 27.01.2026
 
В России собрали 140 миллионов тонн зерна по итогам 2025 года

Пшеница
Пшеница. Архивное фото
ДУБАЙ, 27 янв - ПРАЙМ. Российские аграрии собрали порядка 140 миллионов тонн зерна по итогам 2025 года, включая 91 миллион тонн пшеницы, заявила глава Минсельхоза России Оксана Лут.
"Наши объемы производства зерновых составили порядка 140, около 140 миллионов тонн, из которых 91 миллион тонн это пшеница", - сказала она на выставке Gulfood в Дубае.
Gulfood - это крупнейшая и наиболее влиятельная в мире и регионе Персидского залива и Ближнего Востока выставка агропромышленного комплекса.
Gulfood проходит с 26 по 30 января в Дубае. Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ) организовал национальную экспозицию под брендом Made in Russia.
Россия втрое сократила экспорт зерна в Казахстан за 11 месяцев
15 января, 12:53
