В Минтрансе оценили возможность допуска беспилотников на дороги

МОСКВА, 27 янв – ПРАЙМ. Допуск беспилотных автомобилей на дороги общего пользования потребует обустройства дорог соответствующей инфраструктурой, в частности, речь идет о специализированной разметке, дорожных знаках и светофорах, рассказал РИА Новости председатель Комиссии по вопросам развития общественного транспорта Общественного совета при Минтрансе РФ Алексей Зотов. Минтранс на прошлой неделе опубликовал проект закона о высокоавтоматизированных транспортных средствах, который определяет условия их допуска на дороги. В случае принятия, документ вступит в силу 1 сентября 2027 года и позволит в 2028 году вывести на дороги общего пользования автомобили без водителя в салоне. "Законопроект о высокоавтоматизированных транспортных средствах создаёт правовые основы для допуска таких машин на дороги общего пользования, но для их безопасной эксплуатации нужна соответствующая инфраструктура. Да, без этого массовое внедрение беспилотного транспорта просто невозможно", - сказал Зотов. Беспилотный автомобиль, по его словам, это не "умная машина сама по себе", а элемент цифровой системы, оснащенный цифровой картой маршрута, который постоянно сравнивает ее с тем, что видит камерами и датчиками. "На российских дорогах это означает машиночитаемую разметку, стандартизованные дорожные знаки, интеллектуальные светофоры и системы обмена данными (V2X), а также надежное покрытие высокоскоростной связью. Без такой модернизации цифровой образ дороги и ее реальное состояние могут расходиться, что снижает безопасность. А безопасность – это ключевой вопрос", - подчеркнул эксперт. Он уточнил, что вышеупомянутый законопроект также предусматривает возможность введения специальных дорожных знаков, которые будут ограничивать движение беспилотников на определенных территориях. "Законопроект закрепляет, что высокоавтоматизированное транспортное средство (ВАТС) в режиме автоматизированного вождения должно быть обозначено в соответствии с требованиями ПДД, которые будет утверждать правительство РФ... Такие обозначения нужны не для эффектных "ярлыков", а чтобы другие участники движения и системы контроля могли распознать машину с автоматизированным управлением и знать о ее особенностях", - добавил Зотов. Он уточнил, что если сделать такие машины слишком "броскими", например, с яркой оклейкой или необычными номерами, то данная мера может спровоцировать других водителей на опасное поведение. "Кто-то будет подрезать, кто-то проверять систему "на прочность". Поэтому обозначение должно быть стандартизированным, нейтральным и прежде всего понятным для систем контроля и инфраструктуры, а не вызывать эмоции у людей на дороге", - резюмировал Зотов. Ранее в понедельник в Минтрансе РФ заявили, что понимают важность специального обозначения беспилотного транспорта для взаимодействия с остальными участниками движения и прорабатывают этот вопрос.

