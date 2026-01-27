Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Наличие ОСАГО у таксистов можно будет проверить в режиме реального времени - 27.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260127/mintrans-866949422.html
Наличие ОСАГО у таксистов можно будет проверить в режиме реального времени
Наличие ОСАГО у таксистов можно будет проверить в режиме реального времени - 27.01.2026, ПРАЙМ
Наличие ОСАГО у таксистов можно будет проверить в режиме реального времени
Наличие у таксистов в России полиса ОСАГО по состоянию на интересующую дату можно будет проверить в режиме реального времени благодаря интеграции системы ФГИС... | 27.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-27T18:32+0300
2026-01-27T18:32+0300
бизнес
общество
аис
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/1b/866949259_0:116:3229:1932_1920x0_80_0_0_2d85a363e6cf5e76e63515139f5c774e.jpg
МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Наличие у таксистов в России полиса ОСАГО по состоянию на интересующую дату можно будет проверить в режиме реального времени благодаря интеграции системы ФГИС "Такси" и автоматизированной информационной системы (АИС) страхования, сообщили РИА Новости в ситуационно-информационном центре Минтранса России. "Ситуационно-информационный центр Минтранса России и АО "Национальная страховая информационная система" (АО НСИС) завершили техническую интеграцию ФГИС "Такси" и базы данных страховщиков АИС страхования в части ОСАГО", - говорится в сообщении. "Интеграция ФГИС "Такси" и АИС страхования позволит автоматически проверять наличие полисов ОСАГО в режиме реального времени на дату запроса", - уточняется там. Как отмечают в "СИЦ Минтранса России", сейчас идет процесс сверки базы данных всех автомобилей такси и договоров ОСАГО, выданных для осуществления таксомоторных перевозок. С учетом количества машин во ФГИС "Такси", проверка займет порядка двух недель. "Таким образом, добросовестные таксисты не пострадают, а благодаря интеграции ФГИС "Такси" и АИС страхования любые попытки недобросовестных водителей обмануть пассажиров и государство будут оперативно обнаружены и пресечены", - заверили в ситуационно-информационном центре Минтранса.
https://1prime.ru/20260115/osago-866497715.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/1b/866949259_248:0:2979:2048_1920x0_80_0_0_358bf293010a5a9b44ee4699dc72e928.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, общество , аис
Бизнес, Общество , АИС
18:32 27.01.2026
 
Наличие ОСАГО у таксистов можно будет проверить в режиме реального времени

Минтранс: наличие у таксистов полиса ОСАГО можно будет проверить в реальном времени

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкТакси службы "Яндекс Go"
Такси службы Яндекс Go - ПРАЙМ, 1920, 27.01.2026
Такси службы "Яндекс Go". Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Наличие у таксистов в России полиса ОСАГО по состоянию на интересующую дату можно будет проверить в режиме реального времени благодаря интеграции системы ФГИС "Такси" и автоматизированной информационной системы (АИС) страхования, сообщили РИА Новости в ситуационно-информационном центре Минтранса России.
"Ситуационно-информационный центр Минтранса России и АО "Национальная страховая информационная система" (АО НСИС) завершили техническую интеграцию ФГИС "Такси" и базы данных страховщиков АИС страхования в части ОСАГО", - говорится в сообщении.
"Интеграция ФГИС "Такси" и АИС страхования позволит автоматически проверять наличие полисов ОСАГО в режиме реального времени на дату запроса", - уточняется там.
Как отмечают в "СИЦ Минтранса России", сейчас идет процесс сверки базы данных всех автомобилей такси и договоров ОСАГО, выданных для осуществления таксомоторных перевозок. С учетом количества машин во ФГИС "Такси", проверка займет порядка двух недель.
"Таким образом, добросовестные таксисты не пострадают, а благодаря интеграции ФГИС "Такси" и АИС страхования любые попытки недобросовестных водителей обмануть пассажиров и государство будут оперативно обнаружены и пресечены", - заверили в ситуационно-информационном центре Минтранса.
Электронный страховой полис. - ПРАЙМ, 1920, 15.01.2026
Почему полис ОСАГО подешевел для некоторых водителей в 2026 году
15 января, 03:03
 
БизнесОбществоАИС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала