Минздрав утвердил стандарт лечения гриппа в России

Минздрав утвердил стандарт лечения гриппа в России

МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Министерство здравоохранения России утвердило стандарт медпомощи взрослым при гриппе, средняя продолжительность лечения составит девять дней, следует из документа, с которым ознакомилось РИА Новости. Согласно стандарту, для диагностики заболевания пациента предусмотрен прием у семи врачей – акушера-гинеколога, гематолога, инфекциониста, кардиолога, невролога, пульмонолога и терапевта. Кроме того, в список анализов вошли 27 лабораторных методов исследования. Среди них есть исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови (позволяет быстро диагностировать острые воспаления и оценить риск сердечно-сосудистых заболеваний); исследование уровня прокальцитонина в крови (ключевой маркер для диагностики и мониторинга бактериальных инфекций); микроскопическое исследование спинномозговой жидкости, подсчет клеток в счетной камере (ключевой метод для определения цитоза и диагностики заболеваний центральной нервной системы). Также в перечень вошли молекулярно-биологические исследования мазков со слизистой оболочки носоглотки и ротоглотки на вирус гриппа, респираторно-синцитиальный вирус, аденовирус, метапневмовирус, вирусы парагриппа, риновирусы, бокавирус и коронавирусы (229E, OC43, NL63, HKUI). В список включили иммунохроматографическое экспресс-исследование носоглоточного мазка на вирус гриппа А и В; коагулограмму (лабораторное исследование системы свертывания крови) и исследование кислотно-основного состояния и газов крови. В перечень инструментальных методов исследования при гриппе вошли прицельная рентгенография органов грудной клетки, спинномозговая пункция, пульсоксиметрия (быстрый метод измерения уровня насыщения крови кислородом). Для лечения гриппа в стационаре пациенту предлагаются суточное наблюдение анестезиологом-реаниматологом, ежедневный осмотр инфекционистом и терапевтом. В список лекарственных препаратов вошли более 25 наименований с указанием дозировки. В документе также отметили необходимость придерживаться диеты во время лечения.

