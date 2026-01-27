https://1prime.ru/20260127/minzdrav--866944639.html

Минздрав назвал препараты для лечения гриппа

Минздрав назвал препараты для лечения гриппа - 27.01.2026, ПРАЙМ

Минздрав назвал препараты для лечения гриппа

Минздрав России назвал отечественные препараты для лечения при гриппе, среди них есть противовирусные, муколитические и отхаркивающие средства, с... | 27.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-27T15:55+0300

2026-01-27T15:55+0300

2026-01-27T15:55+0300

здоровье

общество

бизнес

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863805008_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_62d302960d3f96821801b7811d6be070.jpg

МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Минздрав России назвал отечественные препараты для лечения при гриппе, среди них есть противовирусные, муколитические и отхаркивающие средства, с соответствующим документом ознакомилось РИА Новости. Согласно утвержденному стандарту медпомощи взрослым при гриппе, в перечень лекарственных препаратов для лечения вошли ингибиторы нейраминидазы "Занамивир" и "Осельтамивир", данный класс лекарственных препаратов широко используются в качестве противовирусных средств против гриппа. Также в списке есть противовирусные препараты "Балоксавир марбоксил", "Имидазолилэтанамид пентандиовой кислоты", "Кагоцел", "Риамиловир", "Умифеновир", "Энисамия йодид", иммуностимуляторы "Азоксимера бромид", "Меглюмина акридонацетат". Помимо того, в перечень вошел анилид "Парацетамол", он оказывают жаропонижающее, сосудосуживающее, обезболивающее и противоаллергическое действие. Еще для лечения при гриппе можно при необходимости использовать отхаркивающие препараты с действующим веществом Бромгексин+І вайфензин+Сальбутамол; муколитические препараты "Амброксол", "Ацетилцистеин", "Бромгексин", противокашлевый препарат "Бутамират", препараты для лечения простудных заболеваний с действующим веществом Декстрометорфан + Фенилэфрин + Хлорфенамин. Также в список вошли производные пропионовой кислоты, препараты этой группы обладают обезболивающим, жаропонижающим и противовоспалительным эффектами, уменьшают боль, лихорадку и воспаление, к применению рекомендован "Ибупрофен".

https://1prime.ru/20260127/minzdrav--866934479.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

здоровье, общество , бизнес