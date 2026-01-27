https://1prime.ru/20260127/minzdrav--866944639.html
Минздрав назвал препараты для лечения гриппа
Минздрав назвал препараты для лечения гриппа - 27.01.2026, ПРАЙМ
Минздрав назвал препараты для лечения гриппа
Минздрав России назвал отечественные препараты для лечения при гриппе, среди них есть противовирусные, муколитические и отхаркивающие средства, с... | 27.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-27T15:55+0300
2026-01-27T15:55+0300
2026-01-27T15:55+0300
здоровье
общество
бизнес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863805008_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_62d302960d3f96821801b7811d6be070.jpg
МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Минздрав России назвал отечественные препараты для лечения при гриппе, среди них есть противовирусные, муколитические и отхаркивающие средства, с соответствующим документом ознакомилось РИА Новости. Согласно утвержденному стандарту медпомощи взрослым при гриппе, в перечень лекарственных препаратов для лечения вошли ингибиторы нейраминидазы "Занамивир" и "Осельтамивир", данный класс лекарственных препаратов широко используются в качестве противовирусных средств против гриппа. Также в списке есть противовирусные препараты "Балоксавир марбоксил", "Имидазолилэтанамид пентандиовой кислоты", "Кагоцел", "Риамиловир", "Умифеновир", "Энисамия йодид", иммуностимуляторы "Азоксимера бромид", "Меглюмина акридонацетат". Помимо того, в перечень вошел анилид "Парацетамол", он оказывают жаропонижающее, сосудосуживающее, обезболивающее и противоаллергическое действие. Еще для лечения при гриппе можно при необходимости использовать отхаркивающие препараты с действующим веществом Бромгексин+І вайфензин+Сальбутамол; муколитические препараты "Амброксол", "Ацетилцистеин", "Бромгексин", противокашлевый препарат "Бутамират", препараты для лечения простудных заболеваний с действующим веществом Декстрометорфан + Фенилэфрин + Хлорфенамин. Также в список вошли производные пропионовой кислоты, препараты этой группы обладают обезболивающим, жаропонижающим и противовоспалительным эффектами, уменьшают боль, лихорадку и воспаление, к применению рекомендован "Ибупрофен".
https://1prime.ru/20260127/minzdrav--866934479.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863805008_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_a9e57693a8f2f4003d9399863cced696.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье, общество , бизнес
Здоровье, Общество , Бизнес
Минздрав назвал препараты для лечения гриппа
Минздрав назвал отечественные препараты для лечения гриппа
МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Минздрав России назвал отечественные препараты для лечения при гриппе, среди них есть противовирусные, муколитические и отхаркивающие средства, с соответствующим документом ознакомилось РИА Новости.
Согласно утвержденному стандарту медпомощи взрослым при гриппе, в перечень лекарственных препаратов для лечения вошли ингибиторы нейраминидазы "Занамивир" и "Осельтамивир", данный класс лекарственных препаратов широко используются в качестве противовирусных средств против гриппа.
Также в списке есть противовирусные препараты "Балоксавир марбоксил", "Имидазолилэтанамид пентандиовой кислоты", "Кагоцел", "Риамиловир", "Умифеновир", "Энисамия йодид", иммуностимуляторы "Азоксимера бромид", "Меглюмина акридонацетат".
Помимо того, в перечень вошел анилид "Парацетамол", он оказывают жаропонижающее, сосудосуживающее, обезболивающее и противоаллергическое действие. Еще для лечения при гриппе можно при необходимости использовать отхаркивающие препараты с действующим веществом Бромгексин+І вайфензин+Сальбутамол; муколитические препараты "Амброксол", "Ацетилцистеин", "Бромгексин", противокашлевый препарат "Бутамират", препараты для лечения простудных заболеваний с действующим веществом Декстрометорфан + Фенилэфрин + Хлорфенамин.
Также в список вошли производные пропионовой кислоты, препараты этой группы обладают обезболивающим, жаропонижающим и противовоспалительным эффектами, уменьшают боль, лихорадку и воспаление, к применению рекомендован "Ибупрофен".
Минздрав утвердил стандарт лечения гриппа в России