Минздрав назвал препараты для лечения гриппа - 27.01.2026
Минздрав назвал препараты для лечения гриппа
2026-01-27T15:55+0300
МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Минздрав России назвал отечественные препараты для лечения при гриппе, среди них есть противовирусные, муколитические и отхаркивающие средства, с соответствующим документом ознакомилось РИА Новости. Согласно утвержденному стандарту медпомощи взрослым при гриппе, в перечень лекарственных препаратов для лечения вошли ингибиторы нейраминидазы "Занамивир" и "Осельтамивир", данный класс лекарственных препаратов широко используются в качестве противовирусных средств против гриппа. Также в списке есть противовирусные препараты "Балоксавир марбоксил", "Имидазолилэтанамид пентандиовой кислоты", "Кагоцел", "Риамиловир", "Умифеновир", "Энисамия йодид", иммуностимуляторы "Азоксимера бромид", "Меглюмина акридонацетат". Помимо того, в перечень вошел анилид "Парацетамол", он оказывают жаропонижающее, сосудосуживающее, обезболивающее и противоаллергическое действие. Еще для лечения при гриппе можно при необходимости использовать отхаркивающие препараты с действующим веществом Бромгексин+І вайфензин+Сальбутамол; муколитические препараты "Амброксол", "Ацетилцистеин", "Бромгексин", противокашлевый препарат "Бутамират", препараты для лечения простудных заболеваний с действующим веществом Декстрометорфан + Фенилэфрин + Хлорфенамин. Также в список вошли производные пропионовой кислоты, препараты этой группы обладают обезболивающим, жаропонижающим и противовоспалительным эффектами, уменьшают боль, лихорадку и воспаление, к применению рекомендован "Ибупрофен".
15:55 27.01.2026
 
Минздрав назвал препараты для лечения гриппа

Минздрав назвал отечественные препараты для лечения гриппа

МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Минздрав России назвал отечественные препараты для лечения при гриппе, среди них есть противовирусные, муколитические и отхаркивающие средства, с соответствующим документом ознакомилось РИА Новости.
Согласно утвержденному стандарту медпомощи взрослым при гриппе, в перечень лекарственных препаратов для лечения вошли ингибиторы нейраминидазы "Занамивир" и "Осельтамивир", данный класс лекарственных препаратов широко используются в качестве противовирусных средств против гриппа.
Также в списке есть противовирусные препараты "Балоксавир марбоксил", "Имидазолилэтанамид пентандиовой кислоты", "Кагоцел", "Риамиловир", "Умифеновир", "Энисамия йодид", иммуностимуляторы "Азоксимера бромид", "Меглюмина акридонацетат".
Помимо того, в перечень вошел анилид "Парацетамол", он оказывают жаропонижающее, сосудосуживающее, обезболивающее и противоаллергическое действие. Еще для лечения при гриппе можно при необходимости использовать отхаркивающие препараты с действующим веществом Бромгексин+І вайфензин+Сальбутамол; муколитические препараты "Амброксол", "Ацетилцистеин", "Бромгексин", противокашлевый препарат "Бутамират", препараты для лечения простудных заболеваний с действующим веществом Декстрометорфан + Фенилэфрин + Хлорфенамин.
Также в список вошли производные пропионовой кислоты, препараты этой группы обладают обезболивающим, жаропонижающим и противовоспалительным эффектами, уменьшают боль, лихорадку и воспаление, к применению рекомендован "Ибупрофен".
Минздрав утвердил стандарт лечения гриппа в России
