Мишустин рассказал о росте числа регистраций товарных знаков

МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Количество регистраций товарных знаков в России выросло на четверть, основная часть обращений приходится на отечественные компании, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Положительная динамика отмечается и по товарным знакам. Их количество выросло на четверть. Основная часть обращений сейчас приходится на отечественные компании", - сказал Мишустин во время стратегической сессии о развитии сферы интеллектуальной собственности до 2036 года. Он отметил важность продолжения тренда. Необходимо поддерживать российских производителей, чтобы и крупный бизнес, и небольшие предприятия по всей России могли развиваться и предлагать покупателям оригинальную продукцию, подчеркнул премьер.
