Мишустин рассказал о росте числа регистраций товарных знаков
МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Количество регистраций товарных знаков в России выросло на четверть, основная часть обращений приходится на отечественные компании, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Положительная динамика отмечается и по товарным знакам. Их количество выросло на четверть. Основная часть обращений сейчас приходится на отечественные компании", - сказал Мишустин во время стратегической сессии о развитии сферы интеллектуальной собственности до 2036 года. Он отметил важность продолжения тренда. Необходимо поддерживать российских производителей, чтобы и крупный бизнес, и небольшие предприятия по всей России могли развиваться и предлагать покупателям оригинальную продукцию, подчеркнул премьер.
15:08 27.01.2026
 
Мишустин рассказал о росте числа регистраций товарных знаков

Мишустин заявил о росте числа регистраций товарных знаков в России на четверть

МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Количество регистраций товарных знаков в России выросло на четверть, основная часть обращений приходится на отечественные компании, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Положительная динамика отмечается и по товарным знакам. Их количество выросло на четверть. Основная часть обращений сейчас приходится на отечественные компании", - сказал Мишустин во время стратегической сессии о развитии сферы интеллектуальной собственности до 2036 года.
Он отметил важность продолжения тренда. Необходимо поддерживать российских производителей, чтобы и крупный бизнес, и небольшие предприятия по всей России могли развиваться и предлагать покупателям оригинальную продукцию, подчеркнул премьер.
