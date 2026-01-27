https://1prime.ru/20260127/mishustin--866943922.html

Мишустин рассказал о росте числа регистраций товарных знаков

2026-01-27T15:08+0300

экономика

россия

бизнес

рф

михаил мишустин

МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Количество регистраций товарных знаков в России выросло на четверть, основная часть обращений приходится на отечественные компании, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Положительная динамика отмечается и по товарным знакам. Их количество выросло на четверть. Основная часть обращений сейчас приходится на отечественные компании", - сказал Мишустин во время стратегической сессии о развитии сферы интеллектуальной собственности до 2036 года. Он отметил важность продолжения тренда. Необходимо поддерживать российских производителей, чтобы и крупный бизнес, и небольшие предприятия по всей России могли развиваться и предлагать покупателям оригинальную продукцию, подчеркнул премьер.

рф

2026

россия, бизнес, рф, михаил мишустин