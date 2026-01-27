https://1prime.ru/20260127/nato-866948018.html

СМИ раскрыли, что готовит НАТО вблизи российской границы

2026-01-27T17:25+0300

норвегия

арктика

франция

владимир путин

нато

financial times

https://cdnn.1prime.ru/img/84126/39/841263932_0:14:2199:1251_1920x0_80_0_0_2bbf83708a390e83de057a6b91829221.jpg

МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Несколько стран НАТО, включая Соединённые Штаты, Францию и Великобританию, планируют провести учения в Норвегии для отработки военных операций против России в Арктическом регионе, сообщает Financial Times."В марте около 25 тысяч военнослужащих альянса, включая четыре тысячи из США, примут участие в учениях Cold Response на севере Норвегии, которые будут направлены на отработку ведения боевых действий в воздухе, на море и на суше в суровых зимних условиях", — говорится в статье. По информации издания, повышение активности связано с анализом возможностей России в Арктике. В среду газета Times указала на то, что американцы практически не подготовлены к самостоятельным действиям в Арктике и в этом аспекте уступают европейским странам. Источник сообщил, что в ходе учений НАТО Joint Viking, которые проводились на севере Норвегии в марте 2025 года, они столкнулись с заметными трудностями — резервистов из Финляндии, которые в маневрах играли роль нападающих, даже попросили быть более снисходительными, "чтобы они перестали побеждать". В последние годы Москва отмечает небывалую активность НАТО у своих западных границ. Военный альянс расширяет свои инициативы, называя это мерами по сдерживанию "агрессии". Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Россия не намерена нападать на другие государства. По его мнению, западные лидеры постоянно запугивают своих граждан вымышленной угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.

