Аналитики рассказали о последствиях дефицита серебра в мире

Аналитики рассказали о последствиях дефицита серебра в мире

2026-01-27T12:40+0300

экономика

серебро

рынок

торги

МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Истощение запасов серебра и высокий спрос в мире будут влиять на рынок в течение многих лет, а в этом году цены на металл могут сохраниться в диапазоне 110-115 долларов за тройскую унцию, говорится в исследовании кредитного рейтингового агентства НКР. "Рынок серебра в 2025 - начале 2026 года переживает серьезный дисбаланс: производство не успевает за быстрым ростом спроса. И это не временное колебание, а структурная проблема, которая будет влиять на рынок в течение многих лет", - считают аналитики агентства. НКР рассматривает три основных прогнозных сценария на 2026 год, однако даже в самом пессимистичном варианте цены на металл будут вдвое выше уровней 2023-2024 годов. "Базовый предполагает консолидацию в коридоре 70-100 долларов за унцию, пока рынок привыкает к новым уровням на фоне медленных действий Федеральной резервной системы (ФРС); серебряная лихорадка - сохранение цен в диапазоне 110-115+ долларов из-за критического истощения запасов на складах и панического спроса; "глобальный тормоз" - откат к 50-70 долларов в случае мировой рецессии и остановки заводов", - прогнозируют в НКР. Согласно приведенным данным The Silver Institute, объем добычи металла в 2025 году оценивался в 835 миллионов унций, поставки вторичного серебра - примерно в 200 миллионов унций. При этом общий спрос в прошлом году достигал 1,2 миллиарда унций, и совокупное предложение (1,03 миллиарда унций) было заметно ниже. "Ранее добыча серебра зависела от спроса на эти металлы, а не от цены самого серебра, и вряд ли резкий рост цены на серебро быстро изменит ситуацию в отрасли. Собственно серебряных копей мало, и они также не могут увеличить добычу по первому требованию. А среднее содержание серебра в руде на действующих объектах неуклонно снижается", - объяснили в НКР. Так, за последние 10 лет показатель на 12 крупнейших рудниках упал на 36%, а в резервах - на 40%. Освоение новых рудников занимает 7-10 лет, при этом за последние 10-15 лет не было обнаружено и введено в эксплуатацию ни одного серебряного месторождения мирового масштаба. Кроме того, крупнейшими товарными запасами располагает Лондонская ассоциация рынка драгоценных металлов (LBMA), в 2020-2021 годах там было примерно 35-38 тысяч тонн серебра, а к октябрю 2025 года осталось только 26,3 тысячи тонн. "Дефицит на рынке серебра носит хронический характер. Это уже не временный сбой, а системная проблема: спрос растет, а добыча за ним не успевает. Пятый год подряд мы тратим больше серебра, чем добываем. В 2025 году миру не хватило почти 118 миллионов тройских унций", - считают аналитики. Ранее, в понедельник, биржевая цена серебра впервые в истории превысила отметку в 117 долларов за тройскую унцию. По итогам 2025 года серебро подорожало максимальными с 1979 года темпами - почти на 140%.

