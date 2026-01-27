https://1prime.ru/20260127/nsfr-866927481.html

НСФР предлагает установить рассылку кодов подтверждения через Max

2026-01-27T03:27+0300

финансы

банки

максут шадаев

нсфр

МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Ассоциация "Национальный совет финансового рынка" предлагает установить рассылку кодов подтверждения, в том числе для банковских операций, через пуш-уведомления в Max в качестве полноценной альтернативы смс-сообщениям, а также закрепить возможность использования других способов подтверждения. Соответствующее предложение содержится в письме с заключением на законопроект со вторым пакетом мер против кибермошенников (копия есть в распоряжении РИА Новости). НСФР направила на имя главы Минцифры Максута Шадаева письмо, в котором изложил свои предложения ко второму чтению законопроекта. В числе замечаний к тексту участники рынка ни отмечают, что в документе предлагается закрепить подтверждение значимых действий при помощи кода, содержащегося в смс-сообщении и в электронном сообщении в Max. Как отмечают авторы письма, предлагаемая формулировка предусматривает не альтернативу, а одновременное направление кода по двум каналам. Это может привести к снижению удобства для пользователей и удорожанию процесса подтверждения юридически значимых действий для участников рынка. "В этой связи полагаем необходимым дополнить проектируемую часть ФЗ ... положением о возможности направления вышеуказанного кода иными способами, установленными федеральным законом или правительством Российской Федерации, а также закрепить возможность альтернативного использования различных способов подтверждения", - указано в письме. Они объясняют, что обязательная рассылка смс-сообщений с кодами приводит к дополнительным затратам со стороны владельцев интернет-сервисов, так как осуществляется на основании договоров с операторами связи. Также участники финансового рынка предлагают рассмотреть возможность введения государственного регулирования тарифов на рассылку кодов в смс-сообщениях. Кроме того, смс-уведомления, по мнению авторов письма, является наименее надежным способом двухфакторной идентификации в сравнении с другими методами - например, пуш-уведомлениями. Национальная платформа Мах, в свою очередь, позволяет улучшить ситуацию, но не решает проблему достаточного количества альтернатив в части способов подтверждения значимых действий в интернете.

2026

