Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
НСФР предлагает установить рассылку кодов подтверждения через Max - 27.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260127/nsfr-866927481.html
НСФР предлагает установить рассылку кодов подтверждения через Max
НСФР предлагает установить рассылку кодов подтверждения через Max - 27.01.2026, ПРАЙМ
НСФР предлагает установить рассылку кодов подтверждения через Max
Ассоциация "Национальный совет финансового рынка" предлагает установить рассылку кодов подтверждения, в том числе для банковских операций, через пуш-уведомления | 27.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-27T03:27+0300
2026-01-27T03:27+0300
финансы
банки
максут шадаев
нсфр
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866927481.jpg?1769473667
МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Ассоциация "Национальный совет финансового рынка" предлагает установить рассылку кодов подтверждения, в том числе для банковских операций, через пуш-уведомления в Max в качестве полноценной альтернативы смс-сообщениям, а также закрепить возможность использования других способов подтверждения. Соответствующее предложение содержится в письме с заключением на законопроект со вторым пакетом мер против кибермошенников (копия есть в распоряжении РИА Новости). НСФР направила на имя главы Минцифры Максута Шадаева письмо, в котором изложил свои предложения ко второму чтению законопроекта. В числе замечаний к тексту участники рынка ни отмечают, что в документе предлагается закрепить подтверждение значимых действий при помощи кода, содержащегося в смс-сообщении и в электронном сообщении в Max. Как отмечают авторы письма, предлагаемая формулировка предусматривает не альтернативу, а одновременное направление кода по двум каналам. Это может привести к снижению удобства для пользователей и удорожанию процесса подтверждения юридически значимых действий для участников рынка. "В этой связи полагаем необходимым дополнить проектируемую часть ФЗ ... положением о возможности направления вышеуказанного кода иными способами, установленными федеральным законом или правительством Российской Федерации, а также закрепить возможность альтернативного использования различных способов подтверждения", - указано в письме. Они объясняют, что обязательная рассылка смс-сообщений с кодами приводит к дополнительным затратам со стороны владельцев интернет-сервисов, так как осуществляется на основании договоров с операторами связи. Также участники финансового рынка предлагают рассмотреть возможность введения государственного регулирования тарифов на рассылку кодов в смс-сообщениях. Кроме того, смс-уведомления, по мнению авторов письма, является наименее надежным способом двухфакторной идентификации в сравнении с другими методами - например, пуш-уведомлениями. Национальная платформа Мах, в свою очередь, позволяет улучшить ситуацию, но не решает проблему достаточного количества альтернатив в части способов подтверждения значимых действий в интернете.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, банки, максут шадаев, нсфр
Финансы, Банки, Максут Шадаев, НСФР
03:27 27.01.2026
 
НСФР предлагает установить рассылку кодов подтверждения через Max

НСФР предлагает установить рассылку кодов подтверждения через пуш-уведомления в Max

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Ассоциация "Национальный совет финансового рынка" предлагает установить рассылку кодов подтверждения, в том числе для банковских операций, через пуш-уведомления в Max в качестве полноценной альтернативы смс-сообщениям, а также закрепить возможность использования других способов подтверждения.
Соответствующее предложение содержится в письме с заключением на законопроект со вторым пакетом мер против кибермошенников (копия есть в распоряжении РИА Новости).
НСФР направила на имя главы Минцифры Максута Шадаева письмо, в котором изложил свои предложения ко второму чтению законопроекта. В числе замечаний к тексту участники рынка ни отмечают, что в документе предлагается закрепить подтверждение значимых действий при помощи кода, содержащегося в смс-сообщении и в электронном сообщении в Max.
Как отмечают авторы письма, предлагаемая формулировка предусматривает не альтернативу, а одновременное направление кода по двум каналам. Это может привести к снижению удобства для пользователей и удорожанию процесса подтверждения юридически значимых действий для участников рынка.
"В этой связи полагаем необходимым дополнить проектируемую часть ФЗ ... положением о возможности направления вышеуказанного кода иными способами, установленными федеральным законом или правительством Российской Федерации, а также закрепить возможность альтернативного использования различных способов подтверждения", - указано в письме.
Они объясняют, что обязательная рассылка смс-сообщений с кодами приводит к дополнительным затратам со стороны владельцев интернет-сервисов, так как осуществляется на основании договоров с операторами связи. Также участники финансового рынка предлагают рассмотреть возможность введения государственного регулирования тарифов на рассылку кодов в смс-сообщениях.
Кроме того, смс-уведомления, по мнению авторов письма, является наименее надежным способом двухфакторной идентификации в сравнении с другими методами - например, пуш-уведомлениями. Национальная платформа Мах, в свою очередь, позволяет улучшить ситуацию, но не решает проблему достаточного количества альтернатив в части способов подтверждения значимых действий в интернете.
 
ФинансыБанкиМаксут ШадаевНСФР
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала