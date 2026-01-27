https://1prime.ru/20260127/obem-866930777.html

Объем контейнерных перевозок по железной дороге в России упал на 7,5%

Объем контейнерных перевозок по железной дороге в России упал на 7,5%

МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Объем российских контейнерных перевозок по железной дороге по итогам 2025 года снизился на 7,5% и составил 5,35 миллиона ДФЭ, сообщил председатель совета директоров ГК "Дело" Сергей Шишкарев. "Перевозки по железной дороге упали на 7,5%, перевешено 5,35 миллиона ДФЭ. Наша группа сработала чуть лучше. На железнодорожном рынке у нас падение составило 7%, то есть меньше, чем в целом рынок упал. И мы перевезли 1,7 миллиона ДФЭ", - подвел он итоги прошлого года в интервью телеканалу "Россия 24". Шишкарев отметил, что в 2025 году общее падение перевалки контейнеров в российских портах составило 5%, до 5,3 миллиона ДФЭ. При этом в данном сегменте снижение у ГК "Дело" меньше, оно составило лишь 2%, до 1,7 ДФЭ. "Поэтому важно отметить прирост на северо-западе, мы выросли в объемах, стабильно работаем в Новороссийске", - добавил Шишкарев.

