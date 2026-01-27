https://1prime.ru/20260127/orban--866947208.html
"Мы не позволим". Угрозы Украины в адрес Венгрии изумили Орбана
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ответ на угрозы Киева подчеркнул, что не допустит угроз суверенитету своей страны. | 27.01.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ответ на угрозы Киева подчеркнул, что не допустит угроз суверенитету своей страны."Ответ на украинские угрозы в адрес Венгрии и ее правительства. Мы не позволим никому поставить под угрозу суверенитет Венгрии и честность наших выборов", — написал он в социальной сети X.Глава украинского Министерства иностранных дел, Андрей Сибига, оскорбил венгерского премьера, утверждая, что Орбан пренебрегает интересами венгерских граждан, проживающих в Украине, и вновь обвинил его в связях с Москвой. Эти заявления прозвучали в ответ на высказывание Орбана о том, что Будапешт будет блокировать членство Украины в Евросоюзе в обозримом будущем.Владимир Зеленский во время выступления в Давосе 22 января заявил, что "каждый Виктор, который живет на европейские деньги, продавая при этом европейские интересы, заслуживает подзатыльник".
