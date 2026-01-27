https://1prime.ru/20260127/palata-866926707.html

Счетная палата оценила работу "Единого заказчика в сфере строительства"

Счетная палата оценила работу "Единого заказчика в сфере строительства" - 27.01.2026, ПРАЙМ

Счетная палата оценила работу "Единого заказчика в сфере строительства"

Счетная палата РФ провела аудит использования "Единым заказчиком в сфере строительства" средств из федерального бюджета, направляемых на финансирование объектов | 27.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-27T02:12+0300

2026-01-27T02:12+0300

2026-01-27T02:12+0300

россия

финансы

экономика

рф

счетная палата

минфин

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866926707.jpg?1769469132

МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Счетная палата РФ провела аудит использования "Единым заказчиком в сфере строительства" средств из федерального бюджета, направляемых на финансирование объектов капитального строительства, и отметила его недостаточную эффективность: в 2021-2024 годах в установленные сроки было введено только 42,6% объектов, следует из материалов ведомства. ''Счетная палата проверила деятельность ППК "Единый заказчик в сфере строительства" при использовании средств федерального бюджета, направляемых на финансирование объектов капитального строительства, и признала ее недостаточно эффективной", - говорится в материалах. Так, в 2021-2024 годах из 61 объекта, запланированного к вводу в рамках РОКС (на конец отчетного периода), в установленные сроки введено только 26 объектов (42,6%). "Компания была создана в 2020 году в целях повышения эффективности государственных капитальных вложений и централизации функций государственных заказчиков в сфере капитального строительства. При этом результаты проверки свидетельствуют о том, что деятельность компании не в полной мере обеспечивает реализацию поставленных целей", - отмечает аудитор Наталья Трунова, ее слова приводятся в материалах. Там поясняется, что основными причинами срыва установленных сроков ввода объектов являются низкие темпы выполнения работ подрядными организациями, недостаточный контроль со стороны компании, а также внесение существенных корректировок в утвержденную проектно-сметную документацию в процессе строительства переданных объектов (в том числе объектов долгостроя), что, в свою очередь, приводит к дополнительным работам и увеличению стоимости объектов. По итогам проверки Счетная палата направила ППК "Единый заказчик" соответствующее представление с требованием принять меры по устранению выявленных нарушений и недостатков. Также контрольное ведомство направило правительству Российской Федерации ряд рекомендаций, в том числе предложило провести анализ обоснованности изменений, вносимых ППК "Единый заказчик" в утвержденную проектно-сметную документацию объектов в процессе строительства, и с учетом полученных результатов подготовить предложения по ограничению возможности корректировки утвержденной документации. "Предложения и рекомендации Счетной палаты в отношении ППК "Единый заказчик" будут учтены Минфином России в рамках формирования проекта федерального бюджета на предстоящий трехлетний период", - отметили в свою очередь в Минфине.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, финансы, рф, счетная палата, минфин