Счетная палата оценила работу "Единого заказчика в сфере строительства"
2026-01-27T02:12+0300
МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Счетная палата РФ провела аудит использования "Единым заказчиком в сфере строительства" средств из федерального бюджета, направляемых на финансирование объектов капитального строительства, и отметила его недостаточную эффективность: в 2021-2024 годах в установленные сроки было введено только 42,6% объектов, следует из материалов ведомства.
''Счетная палата проверила деятельность ППК "Единый заказчик в сфере строительства" при использовании средств федерального бюджета, направляемых на финансирование объектов капитального строительства, и признала ее недостаточно эффективной", - говорится в материалах.
Так, в 2021-2024 годах из 61 объекта, запланированного к вводу в рамках РОКС (на конец отчетного периода), в установленные сроки введено только 26 объектов (42,6%).
"Компания была создана в 2020 году в целях повышения эффективности государственных капитальных вложений и централизации функций государственных заказчиков в сфере капитального строительства. При этом результаты проверки свидетельствуют о том, что деятельность компании не в полной мере обеспечивает реализацию поставленных целей", - отмечает аудитор Наталья Трунова, ее слова приводятся в материалах.
Там поясняется, что основными причинами срыва установленных сроков ввода объектов являются низкие темпы выполнения работ подрядными организациями, недостаточный контроль со стороны компании, а также внесение существенных корректировок в утвержденную проектно-сметную документацию в процессе строительства переданных объектов (в том числе объектов долгостроя), что, в свою очередь, приводит к дополнительным работам и увеличению стоимости объектов.
По итогам проверки Счетная палата направила ППК "Единый заказчик" соответствующее представление с требованием принять меры по устранению выявленных нарушений и недостатков.
Также контрольное ведомство направило правительству Российской Федерации ряд рекомендаций, в том числе предложило провести анализ обоснованности изменений, вносимых ППК "Единый заказчик" в утвержденную проектно-сметную документацию объектов в процессе строительства, и с учетом полученных результатов подготовить предложения по ограничению возможности корректировки утвержденной документации.
"Предложения и рекомендации Счетной палаты в отношении ППК "Единый заказчик" будут учтены Минфином России в рамках формирования проекта федерального бюджета на предстоящий трехлетний период", - отметили в свою очередь в Минфине.
