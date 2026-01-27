Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В США резко высказались о новых регионах России после переговоров в ОАЭ - 27.01.2026
В США резко высказались о новых регионах России после переговоров в ОАЭ
В США резко высказались о новых регионах России после переговоров в ОАЭ - 27.01.2026, ПРАЙМ
В США резко высказались о новых регионах России после переговоров в ОАЭ
Россия ясно дала понять, что вопрос о принадлежности новых регионов обсуждению не подлежит, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала... | 27.01.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Россия ясно дала понять, что вопрос о принадлежности новых регионов обсуждению не подлежит, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom. "Они ясно дали понять: Херсон и Запорожье — на веки вечные часть Российской Федерации. То же самое и с Крымом", — отметил он. По словам эксперта, все участники переговоров должны это признать и перестать тратить время на попытки это изменить. В этом контексте, считает аналитик, заявления Владимира Зеленского о нежелании идти на территориальные уступки кажутся все более бессмысленными на фоне военных неудач Украины и проблем в ее энергетическом секторе. Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Москва призывала Киев предоставить жителям Донбасса право на самоопределение, но последний начал конфликт.Он также отмечал, что заинтересованность Москвы в выводе украинских формирований с занимаемых ими территорий сводится к нулю на фоне темпов наступления российской армии. Раннее глава МИД Сергей Лавров, говоря о территориальной проблеме украинского конфликта, заявил, что в соответствии с конституцией России Крым, ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области являются неотъемлемыми частями, субъектами страны.
05:45 27.01.2026
 
В США резко высказались о новых регионах России после переговоров в ОАЭ

Джонсон: Россия четко дала понять, что вопрос новых регионов обсуждать не будет

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкАмериканский флаг на одной из улиц в Вашингтоне
Американский флаг на одной из улиц в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 27.01.2026
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Россия ясно дала понять, что вопрос о принадлежности новых регионов обсуждению не подлежит, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
"Они ясно дали понять: Херсон и Запорожье — на веки вечные часть Российской Федерации. То же самое и с Крымом", — отметил он.
По словам эксперта, все участники переговоров должны это признать и перестать тратить время на попытки это изменить. В этом контексте, считает аналитик, заявления Владимира Зеленского о нежелании идти на территориальные уступки кажутся все более бессмысленными на фоне военных неудач Украины и проблем в ее энергетическом секторе.
Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Москва призывала Киев предоставить жителям Донбасса право на самоопределение, но последний начал конфликт.Он также отмечал, что заинтересованность Москвы в выводе украинских формирований с занимаемых ими территорий сводится к нулю на фоне темпов наступления российской армии. Раннее глава МИД Сергей Лавров, говоря о территориальной проблеме украинского конфликта, заявил, что в соответствии с конституцией России Крым, ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области являются неотъемлемыми частями, субъектами страны.
 
УКРАИНА Херсон ЗАПОРОЖЬЕ Владимир Зеленский Владимир Путин В мире
 
 
