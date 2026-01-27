https://1prime.ru/20260127/polsha-866954663.html

"Начали готовиться". В США узнали, что произошло в Польше из-за России

"Начали готовиться". В США узнали, что произошло в Польше из-за России - 27.01.2026, ПРАЙМ

"Начали готовиться". В США узнали, что произошло в Польше из-за России

На протяжении нескольких лет Польша готовилась к обычной войне, усиливая свои военные возможности, однако оказалась не готова к конфликту с Россией, сообщает... | 27.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-27T23:15+0300

2026-01-27T23:15+0300

2026-01-27T23:15+0300

польша

россия

москва

владимир путин

нато

https://cdnn.1prime.ru/img/82675/43/826754373_0:158:3001:1846_1920x0_80_0_0_08dcbec3e809d80195cd1cb9a1233867.jpg

МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. На протяжении нескольких лет Польша готовилась к обычной войне, усиливая свои военные возможности, однако оказалась не готова к конфликту с Россией, сообщает The Washington Post, ссылаясь на экспертов."Проблема заключается в том, что несмотря на все усилия европейских стран по наращиванию своего военного потенциала, характер угрозы изменился", — говорится в статье.Заместитель министра обороны Польши Павел Залевский отметил, что Варшава подготовилась к традиционной войне, а не к гибридной."Мы начали готовиться к более традиционному типу войны. Оказалось, что более дешевые средства, а именно беспилотники, могут принести больше успеха и обеспечить очень важные тактические преимущества на передовой, особенно по сравнению с очень дорогим и более традиционным вооружением", — сказал он.Владимир Путин неоднократно утверждал, что Россия не планирует нападать на кого-либо. По его словам, западные лидеры регулярно пугают своих граждан вымышленной угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних трудностей.В последние годы Москва фиксирует беспрецедентную активность НАТО у своих западных рубежей. Альянс расширяет свои инициативы и заявляет, что это необходимо для сдерживания агрессии.

https://1prime.ru/20260126/rossiya-866924337.html

https://1prime.ru/20260125/ukraina-866888780.html

https://1prime.ru/20260127/zelenskiy-866953842.html

польша

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

польша, россия, москва, владимир путин, нато