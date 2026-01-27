"Начали готовиться". В США узнали, что произошло в Польше из-за России
WP: Польша долго готовилась к войне, но оказалась не готова к противостоянию России
Учения НАТО в Польше. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. На протяжении нескольких лет Польша готовилась к обычной войне, усиливая свои военные возможности, однако оказалась не готова к конфликту с Россией, сообщает The Washington Post, ссылаясь на экспертов.
"Проблема заключается в том, что несмотря на все усилия европейских стран по наращиванию своего военного потенциала, характер угрозы изменился", — говорится в статье.
Заместитель министра обороны Польши Павел Залевский отметил, что Варшава подготовилась к традиционной войне, а не к гибридной.
"Мы начали готовиться к более традиционному типу войны. Оказалось, что более дешевые средства, а именно беспилотники, могут принести больше успеха и обеспечить очень важные тактические преимущества на передовой, особенно по сравнению с очень дорогим и более традиционным вооружением", — сказал он.
Владимир Путин неоднократно утверждал, что Россия не планирует нападать на кого-либо. По его словам, западные лидеры регулярно пугают своих граждан вымышленной угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних трудностей.
В последние годы Москва фиксирует беспрецедентную активность НАТО у своих западных рубежей. Альянс расширяет свои инициативы и заявляет, что это необходимо для сдерживания агрессии.
