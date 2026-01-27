Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Начали готовиться". В США узнали, что произошло в Польше из-за России
"Начали готовиться". В США узнали, что произошло в Польше из-за России
2026-01-27T23:15+0300
2026-01-27T23:15+0300
польша
россия
москва
владимир путин
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/82675/43/826754373_0:158:3001:1846_1920x0_80_0_0_08dcbec3e809d80195cd1cb9a1233867.jpg
МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. На протяжении нескольких лет Польша готовилась к обычной войне, усиливая свои военные возможности, однако оказалась не готова к конфликту с Россией, сообщает The Washington Post, ссылаясь на экспертов."Проблема заключается в том, что несмотря на все усилия европейских стран по наращиванию своего военного потенциала, характер угрозы изменился", — говорится в статье.Заместитель министра обороны Польши Павел Залевский отметил, что Варшава подготовилась к традиционной войне, а не к гибридной."Мы начали готовиться к более традиционному типу войны. Оказалось, что более дешевые средства, а именно беспилотники, могут принести больше успеха и обеспечить очень важные тактические преимущества на передовой, особенно по сравнению с очень дорогим и более традиционным вооружением", — сказал он.Владимир Путин неоднократно утверждал, что Россия не планирует нападать на кого-либо. По его словам, западные лидеры регулярно пугают своих граждан вымышленной угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних трудностей.В последние годы Москва фиксирует беспрецедентную активность НАТО у своих западных рубежей. Альянс расширяет свои инициативы и заявляет, что это необходимо для сдерживания агрессии.
польша
москва
польша, россия, москва, владимир путин, нато
ПОЛЬША, РОССИЯ, МОСКВА, Владимир Путин, НАТО
23:15 27.01.2026
 
© flickr.com / 1GNC MünsterУчения НАТО в Польше
Учения НАТО в Польше - ПРАЙМ, 1920, 27.01.2026
Учения НАТО в Польше. Архивное фото
© flickr.com / 1GNC Münster
МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. На протяжении нескольких лет Польша готовилась к обычной войне, усиливая свои военные возможности, однако оказалась не готова к конфликту с Россией, сообщает The Washington Post, ссылаясь на экспертов.

"Проблема заключается в том, что несмотря на все усилия европейских стран по наращиванию своего военного потенциала, характер угрозы изменился", — говорится в статье.
Заместитель министра обороны Польши Павел Залевский отметил, что Варшава подготовилась к традиционной войне, а не к гибридной.

"Мы начали готовиться к более традиционному типу войны. Оказалось, что более дешевые средства, а именно беспилотники, могут принести больше успеха и обеспечить очень важные тактические преимущества на передовой, особенно по сравнению с очень дорогим и более традиционным вооружением", — сказал он.
Владимир Путин неоднократно утверждал, что Россия не планирует нападать на кого-либо. По его словам, западные лидеры регулярно пугают своих граждан вымышленной угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних трудностей.

В последние годы Москва фиксирует беспрецедентную активность НАТО у своих западных рубежей. Альянс расширяет свои инициативы и заявляет, что это необходимо для сдерживания агрессии.
ПОЛЬША РОССИЯ МОСКВА Владимир Путин НАТО
 
 
