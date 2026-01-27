Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Совокупная прибыль промпредприятий Китая в 2025 году выросла на 0,6%
27.01.2026
Совокупная прибыль промпредприятий Китая в 2025 году выросла на 0,6%
Совокупная прибыль крупных промышленных предприятий Китая по итогам 2025 года достигла 7,398 триллиона юаней (1,06 триллиона долларов), увеличившись на 0,6% по... | 27.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-27T06:13+0300
2026-01-27T06:13+0300
06:13 27.01.2026
 
Совокупная прибыль промпредприятий Китая в 2025 году выросла на 0,6%

Совокупная прибыль крупных промпредприятий Китая в 2025 году выросла на 0,6%

ПЕКИН, 27 янв - ПРАЙМ. Совокупная прибыль крупных промышленных предприятий Китая по итогам 2025 года достигла 7,398 триллиона юаней (1,06 триллиона долларов), увеличившись на 0,6% по сравнению с 2024 годом, свидетельствуют обнародованные во вторник данные государственного статистического управления КНР.
"В 2025 году совокупная прибыль крупных промышленных предприятий страны составила 7,398 триллиона юаней, что на 0,6% больше показателя 2024 года", - говорится в заявлении на сайте ведомства.
Доходы китайских предприятий, занятых в добывающей промышленности, в 2025 году сократились на 26,2% по сравнению с 2024 годом, составив 834,5 миллиарда юаней (120 миллиардов долларов), прибыль компаний в обрабатывающей отрасли выросла на 5%, составив 5,691 триллиона юаней (818,4 миллиарда долларов), доход предприятий, занятых в производстве и передаче электричества, тепловой энергии и газа, увеличился на 9,4%, составив 892,12 миллиарда юаней (125,4 миллиарда долларов).
Кроме того, согласно подсчетам статистического бюро, прибыль крупных государственных промпредприятий в 2025 году упала на 3,9% в годовом выражении, составив 2,056 триллиона юаней (295,65 миллиарда долларов). Прибыль акционерных предприятий упала на 0,1%, составив 5,54 триллиона юаней (797,7 миллиарда долларов), прибыль иностранных компаний, а также компаний Гонконга, Макао и Тайваня увеличилась на 4,2% - до 1,744 триллиона юаней (250,88 миллиарда долларов), а частных осталась на уровне 2024 года в 2,28 триллиона юаней (328 миллиардов долларов).
 
