https://1prime.ru/20260127/pribyl-866929491.html

Совокупная прибыль промпредприятий Китая в 2025 году выросла на 0,6%

Совокупная прибыль промпредприятий Китая в 2025 году выросла на 0,6% - 27.01.2026, ПРАЙМ

Совокупная прибыль промпредприятий Китая в 2025 году выросла на 0,6%

Совокупная прибыль крупных промышленных предприятий Китая по итогам 2025 года достигла 7,398 триллиона юаней (1,06 триллиона долларов), увеличившись на 0,6% по... | 27.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-27T06:13+0300

2026-01-27T06:13+0300

2026-01-27T06:13+0300

экономика

бизнес

промышленность

китай

кнр

гонконг

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866929491.jpg?1769483626

ПЕКИН, 27 янв - ПРАЙМ. Совокупная прибыль крупных промышленных предприятий Китая по итогам 2025 года достигла 7,398 триллиона юаней (1,06 триллиона долларов), увеличившись на 0,6% по сравнению с 2024 годом, свидетельствуют обнародованные во вторник данные государственного статистического управления КНР. "В 2025 году совокупная прибыль крупных промышленных предприятий страны составила 7,398 триллиона юаней, что на 0,6% больше показателя 2024 года", - говорится в заявлении на сайте ведомства. Доходы китайских предприятий, занятых в добывающей промышленности, в 2025 году сократились на 26,2% по сравнению с 2024 годом, составив 834,5 миллиарда юаней (120 миллиардов долларов), прибыль компаний в обрабатывающей отрасли выросла на 5%, составив 5,691 триллиона юаней (818,4 миллиарда долларов), доход предприятий, занятых в производстве и передаче электричества, тепловой энергии и газа, увеличился на 9,4%, составив 892,12 миллиарда юаней (125,4 миллиарда долларов). Кроме того, согласно подсчетам статистического бюро, прибыль крупных государственных промпредприятий в 2025 году упала на 3,9% в годовом выражении, составив 2,056 триллиона юаней (295,65 миллиарда долларов). Прибыль акционерных предприятий упала на 0,1%, составив 5,54 триллиона юаней (797,7 миллиарда долларов), прибыль иностранных компаний, а также компаний Гонконга, Макао и Тайваня увеличилась на 4,2% - до 1,744 триллиона юаней (250,88 миллиарда долларов), а частных осталась на уровне 2024 года в 2,28 триллиона юаней (328 миллиардов долларов).

китай

кнр

гонконг

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, промышленность, китай, кнр, гонконг