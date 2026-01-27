Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20260127/prodazhi-866929957.html
МОСКВА, 27 янв – ПРАЙМ. Продажи легковых автомобилей с пробегом в России по итогам 2025 года выросли на 3,3% и составили 6,2 миллиона единиц, сообщило аналитическое агентство "Автостат". "В 2025 году жители нашей страны приобрели 6 миллионов 235,7 тысячи легковых автомобилей с пробегом. Это на 3,3% больше, чем годом ранее", - говорится в сообщении. Лидерство среди брендов сохранила отечественная Lada с результатом 1,5 миллиона единиц (+2,3%), а на втором месте расположилась японская Toyota, продажи которой составили 624,8 тысячи машин (+0,9%). Следом идут корейские Kia и Hyundai (358,8 и 343,1 тысячи штук соответственно), а замыкает топ-5 лидеров японский бренд Nissan (272,9 тысячи штук). Как отмечают в "Автостате", на первую пятерку марок приходится половина вторичного рынка легковых автомобилей в стране. В топ-10 марок по продажам за 2025 год вошли также немецкий Volkswagen (261 тысяча штук), американский Chevrolet (219 тысяч штук), японская Honda (207,7 тысячи штук), французский Renault (207,5 тысячи штук) и немецкая BMW (184,3 тысячи штук). Сразу пять моделей Lada оказались в десятке самых продаваемых машин с пробегом в РФ по итогам минувшего года. Возглавила рейтинг Lada 2107 с результатом 142,3 тысячи проданных авто. Далее идут Kia Rio (120,9 тысячи штук) и Hyundai Solaris (118,2 тысячи штук), а замыкают пятерку лидеров Lada 2114 (112,4 тысячи штук) и Ford Focus (107,1 тысячи штук). Также в десятку попали Lada 4x4 Niva (105 тысяч штук), Lada 2170 Priora (101,8 тысячи штук), две модели Toyota - Corolla (99,9 тысячи штук) и Camry (87,9 тысячи штук) – и Lada 2190 Granta (84,7 тысячи штук).
07:17 27.01.2026
 
Продажи легковых автомобилей с пробегом в России выросли на 3,3%

МОСКВА, 27 янв – ПРАЙМ. Продажи легковых автомобилей с пробегом в России по итогам 2025 года выросли на 3,3% и составили 6,2 миллиона единиц, сообщило аналитическое агентство "Автостат".
"В 2025 году жители нашей страны приобрели 6 миллионов 235,7 тысячи легковых автомобилей с пробегом. Это на 3,3% больше, чем годом ранее", - говорится в сообщении.
Лидерство среди брендов сохранила отечественная Lada с результатом 1,5 миллиона единиц (+2,3%), а на втором месте расположилась японская Toyota, продажи которой составили 624,8 тысячи машин (+0,9%).
Следом идут корейские Kia и Hyundai (358,8 и 343,1 тысячи штук соответственно), а замыкает топ-5 лидеров японский бренд Nissan (272,9 тысячи штук). Как отмечают в "Автостате", на первую пятерку марок приходится половина вторичного рынка легковых автомобилей в стране.
В топ-10 марок по продажам за 2025 год вошли также немецкий Volkswagen (261 тысяча штук), американский Chevrolet (219 тысяч штук), японская Honda (207,7 тысячи штук), французский Renault (207,5 тысячи штук) и немецкая BMW (184,3 тысячи штук).
Сразу пять моделей Lada оказались в десятке самых продаваемых машин с пробегом в РФ по итогам минувшего года. Возглавила рейтинг Lada 2107 с результатом 142,3 тысячи проданных авто. Далее идут Kia Rio (120,9 тысячи штук) и Hyundai Solaris (118,2 тысячи штук), а замыкают пятерку лидеров Lada 2114 (112,4 тысячи штук) и Ford Focus (107,1 тысячи штук).
Также в десятку попали Lada 4x4 Niva (105 тысяч штук), Lada 2170 Priora (101,8 тысячи штук), две модели Toyota - Corolla (99,9 тысячи штук) и Camry (87,9 тысячи штук) – и Lada 2190 Granta (84,7 тысячи штук).
 
