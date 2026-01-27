Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия сохранила первое место по экспорту пшеницы - 27.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260127/pshenitsa-866937792.html
Россия сохранила первое место по экспорту пшеницы
Россия сохранила первое место по экспорту пшеницы - 27.01.2026, ПРАЙМ
Россия сохранила первое место по экспорту пшеницы
Россия по итогам 2025 года сохранила первое место по экспорту пшеницы, поставив на мировые рынки 41 миллион тонн, сообщила глава Минсельхоза России Оксана Лут. | 27.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-27T12:57+0300
2026-01-27T13:43+0300
экономика
сельское хозяйство
россия
дубай
оксана лут
минсельхоз
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/02/863072108_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_d91ae58569ade99575bb01894e859237.jpg
ДУБАЙ, 27 янв - ПРАЙМ. Россия по итогам 2025 года сохранила первое место по экспорту пшеницы, поставив на мировые рынки 41 миллион тонн, сообщила глава Минсельхоза России Оксана Лут."В прошлом году экспорт составил 50 миллионов тонн общей зерновой продукции, в том числе пшеницы мы смогли поставить 41 миллион тонн, сохранив первое место по экспорту пшеницы за Россией", - сказала она на выставке Gulfood в Дубае.Министр добавила, что экспортный потенциал по зерновым на 2026 год составляет 55 миллионов тонн. "Это то, что гипотетически мы можем предоставить для обеспечения наших партнеров в зерновой продукции", - отметила Лут.По ее словам, география поставок остается стабильной на протяжении последних 10 лет. За последние годы Россия сотрудничала со 115 странами по поставке зерновых. При этом порядка 78% экспорта пшеницы приходится на страны Африки и Ближнего Востока.
https://1prime.ru/20260127/minselkhoz-866937440.html
дубай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/02/863072108_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_8d91b1c605ed626b2c462fe118e0e046.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сельское хозяйство, россия, дубай, оксана лут, минсельхоз
Экономика, Сельское хозяйство, РОССИЯ, Дубай, Оксана Лут, Минсельхоз
12:57 27.01.2026 (обновлено: 13:43 27.01.2026)
 
Россия сохранила первое место по экспорту пшеницы

Лут: Россия по итогам 2025 года сохранила первое место по экспорту пшеницы

© РИА Новости . Михаил Мокрушин | Перейти в медиабанкЗерно
Зерно - ПРАЙМ, 1920, 27.01.2026
Зерно. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Мокрушин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ДУБАЙ, 27 янв - ПРАЙМ. Россия по итогам 2025 года сохранила первое место по экспорту пшеницы, поставив на мировые рынки 41 миллион тонн, сообщила глава Минсельхоза России Оксана Лут.
"В прошлом году экспорт составил 50 миллионов тонн общей зерновой продукции, в том числе пшеницы мы смогли поставить 41 миллион тонн, сохранив первое место по экспорту пшеницы за Россией", - сказала она на выставке Gulfood в Дубае.
Министр добавила, что экспортный потенциал по зерновым на 2026 год составляет 55 миллионов тонн. "Это то, что гипотетически мы можем предоставить для обеспечения наших партнеров в зерновой продукции", - отметила Лут.
По ее словам, география поставок остается стабильной на протяжении последних 10 лет. За последние годы Россия сотрудничала со 115 странами по поставке зерновых. При этом порядка 78% экспорта пшеницы приходится на страны Африки и Ближнего Востока.
Пшеница - ПРАЙМ, 1920, 27.01.2026
В России собрали 140 миллионов тонн зерна по итогам 2025 года
12:44
 
ЭкономикаСельское хозяйствоРОССИЯДубайОксана ЛутМинсельхоз
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала