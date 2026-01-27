Путин возложил цветы к монументу "Рубежный камень"

https://1prime.ru/20260127/putin--866943199.html

КИРОВСК (Ленинградская область), 27 янв - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в 82-ю годовщину снятия блокады Ленинграда возложил цветы к монументу "Рубежный камень" на Невском пятачке. Путин во вторник принимает участие в мемориальных мероприятиях, посвященных снятию блокады Ленинграда. Глава государства возложил к основанию памятника букет красных роз, перевязанный траурной черной лентой. Невский пятачок - условное обозначение плацдарма на левом берегу Невы, ставший одним из символов мужества, героизма и самопожертвования советских воинов. Памятник "Рубежный камень" был открыт 12 сентября 1972 года в память о более чем 60 тысячах героев, отдавших свои жизни за спасение города на Неве. Монумент представляет собой врезанные друг в друга чугунный и гранитный кубы. На обелиске выложены в металле строки Роберта Рождественского: "Вы, живые, знайте, что с этой земли мы уйти не хотели и не ушли. Мы стояли насмерть у темной Невы. Мы погибли, чтоб жили вы".

