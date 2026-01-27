https://1prime.ru/20260127/putin--866948333.html
Путин в среду проведет переговоры с президентом Сирии
Путин в среду проведет переговоры с президентом Сирии
2026-01-27T17:50+0300
МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в среду проведет переговоры с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа, который будет находиться в РФ с рабочим визитом, сообщает пресс-служба Кремля. "Двадцать восьмого января состоятся переговоры президента Российской Федерации Путина с президентом Сирийской Арабской Республики Ахмедом Шараа, который будет находиться в России с рабочим визитом", - говорится в сообщении.
