Путин и президент Сирии обсудят двусторонние связи - 27.01.2026
Путин и президент Сирии обсудят двусторонние связи
Путин и президент Сирии обсудят двусторонние связи - 27.01.2026, ПРАЙМ
Путин и президент Сирии обсудят двусторонние связи
Президент России Владимир Путин и президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа в ходе переговоров обсудят состояние и перспективы двусторонних связей в... | 27.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-27T17:52+0300
2026-01-27T17:52+0300
МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа в ходе переговоров обсудят состояние и перспективы двусторонних связей в различных областях, а также ситуацию на Ближнем Востоке, сообщает пресс-служба Кремля. "Планируется обсудить состояние и перспективы развития двусторонних связей в различных областях, а также текущую ситуацию в Ближневосточном регионе", - говорится в сообщении.
17:52 27.01.2026
 
Путин и президент Сирии обсудят двусторонние связи

Путин и президент Сирии обсудят двусторонние связи и ситуацию на Ближнем Востоке

МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа в ходе переговоров обсудят состояние и перспективы двусторонних связей в различных областях, а также ситуацию на Ближнем Востоке, сообщает пресс-служба Кремля.
"Планируется обсудить состояние и перспективы развития двусторонних связей в различных областях, а также текущую ситуацию в Ближневосточном регионе", - говорится в сообщении.
Россия и Сирия обсудили поставки российской пшеницы в САР
23 декабря 2025, 11:41
23 декабря 2025, 11:41
 
