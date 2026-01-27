https://1prime.ru/20260127/putin--866948449.html

Путин и президент Сирии обсудят двусторонние связи

Путин и президент Сирии обсудят двусторонние связи - 27.01.2026

Путин и президент Сирии обсудят двусторонние связи

Президент России Владимир Путин и президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа в ходе переговоров обсудят состояние и перспективы двусторонних связей в... | 27.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-27T17:52+0300

2026-01-27T17:52+0300

2026-01-27T17:52+0300

политика

россия

общество

сирия

ближний восток

владимир путин

МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа в ходе переговоров обсудят состояние и перспективы двусторонних связей в различных областях, а также ситуацию на Ближнем Востоке, сообщает пресс-служба Кремля. "Планируется обсудить состояние и перспективы развития двусторонних связей в различных областях, а также текущую ситуацию в Ближневосточном регионе", - говорится в сообщении.

сирия

ближний восток

2026

Новости

россия, общество , сирия, ближний восток, владимир путин