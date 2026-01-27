https://1prime.ru/20260127/putin-866925881.html

Путин во вторник примет участие в мероприятиях к годовщине снятия блокады Ленинграда

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник примет участие в мемориальных мероприятиях, посвященных годовщине снятия блокады Ленинграда. Во вторник исполняется 82 года со дня полного снятия немецко-фашистской блокады Ленинграда, считающейся одним из самых драматических событий в годы Великой Отечественной войны. Путин традиционно посещает Санкт-Петербург для участия в памятных мероприятиях, связанных с этой датой. В прошлом году 27 января Путин посетил Пискаревское мемориальное кладбище, где возложил венок к подножию монумента "Мать-Родина". В братских могилах мемориала покоятся 420 тысяч жителей Ленинграда, погибших от голода, холода, болезней, бомбежек и артобстрелов, а также 70 тысяч защитников города. Во время посещения мемориального комплекса глава государства также возложил цветы к могиле, в которой покоится его брат, умерший в детстве во время блокады Ленинграда. Оставляя цветы, президент опустился на колено и немного задержался у могилы. Также он возложил цветы к монументу "Рубежный камень" на Невском пятачке. Невским пятачком называют плацдарм на восточном берегу Невы напротив поселка Невская Дубровка, который стал символом стойкости и мужества советских солдат в битве за Ленинград. Кроме того, Путин посетил торжественный концерт и наградил ветеранов, защитников города и жителей блокадного Ленинграда юбилейными медалями в честь 80-й годовщины Победы. Блокада Ленинграда фашистским войсками продолжалась 872 дня, с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. Она была частично прорвана 18 января 1943 года в результате операции "Искра". Тогда появилась легендарная "Дорога жизни" по льду Ладожского озера, по которой в город доставлялось продовольствие.

