Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин во вторник примет участие в мероприятиях к годовщине снятия блокады Ленинграда - 27.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260127/putin-866925881.html
Путин во вторник примет участие в мероприятиях к годовщине снятия блокады Ленинграда
Путин во вторник примет участие в мероприятиях к годовщине снятия блокады Ленинграда - 27.01.2026, ПРАЙМ
Путин во вторник примет участие в мероприятиях к годовщине снятия блокады Ленинграда
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник примет участие в мемориальных мероприятиях, посвященных годовщине снятия блокады... | 27.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-27T00:17+0300
2026-01-27T00:17+0300
общество
экономика
санкт-петербург
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866925881.jpg?1769462258
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник примет участие в мемориальных мероприятиях, посвященных годовщине снятия блокады Ленинграда. Во вторник исполняется 82 года со дня полного снятия немецко-фашистской блокады Ленинграда, считающейся одним из самых драматических событий в годы Великой Отечественной войны. Путин традиционно посещает Санкт-Петербург для участия в памятных мероприятиях, связанных с этой датой. В прошлом году 27 января Путин посетил Пискаревское мемориальное кладбище, где возложил венок к подножию монумента "Мать-Родина". В братских могилах мемориала покоятся 420 тысяч жителей Ленинграда, погибших от голода, холода, болезней, бомбежек и артобстрелов, а также 70 тысяч защитников города. Во время посещения мемориального комплекса глава государства также возложил цветы к могиле, в которой покоится его брат, умерший в детстве во время блокады Ленинграда. Оставляя цветы, президент опустился на колено и немного задержался у могилы. Также он возложил цветы к монументу "Рубежный камень" на Невском пятачке. Невским пятачком называют плацдарм на восточном берегу Невы напротив поселка Невская Дубровка, который стал символом стойкости и мужества советских солдат в битве за Ленинград. Кроме того, Путин посетил торжественный концерт и наградил ветеранов, защитников города и жителей блокадного Ленинграда юбилейными медалями в честь 80-й годовщины Победы. Блокада Ленинграда фашистским войсками продолжалась 872 дня, с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. Она была частично прорвана 18 января 1943 года в результате операции "Искра". Тогда появилась легендарная "Дорога жизни" по льду Ладожского озера, по которой в город доставлялось продовольствие.
санкт-петербург
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , санкт-петербург, владимир путин
Общество , Экономика, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Владимир Путин
00:17 27.01.2026
 

Путин во вторник примет участие в мероприятиях к годовщине снятия блокады Ленинграда

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник примет участие в мемориальных мероприятиях, посвященных годовщине снятия блокады Ленинграда.
Во вторник исполняется 82 года со дня полного снятия немецко-фашистской блокады Ленинграда, считающейся одним из самых драматических событий в годы Великой Отечественной войны. Путин традиционно посещает Санкт-Петербург для участия в памятных мероприятиях, связанных с этой датой.
В прошлом году 27 января Путин посетил Пискаревское мемориальное кладбище, где возложил венок к подножию монумента "Мать-Родина". В братских могилах мемориала покоятся 420 тысяч жителей Ленинграда, погибших от голода, холода, болезней, бомбежек и артобстрелов, а также 70 тысяч защитников города. Во время посещения мемориального комплекса глава государства также возложил цветы к могиле, в которой покоится его брат, умерший в детстве во время блокады Ленинграда. Оставляя цветы, президент опустился на колено и немного задержался у могилы.
Также он возложил цветы к монументу "Рубежный камень" на Невском пятачке. Невским пятачком называют плацдарм на восточном берегу Невы напротив поселка Невская Дубровка, который стал символом стойкости и мужества советских солдат в битве за Ленинград.
Кроме того, Путин посетил торжественный концерт и наградил ветеранов, защитников города и жителей блокадного Ленинграда юбилейными медалями в честь 80-й годовщины Победы.
Блокада Ленинграда фашистским войсками продолжалась 872 дня, с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. Она была частично прорвана 18 января 1943 года в результате операции "Искра". Тогда появилась легендарная "Дорога жизни" по льду Ладожского озера, по которой в город доставлялось продовольствие.
 
ЭкономикаОбществоСАНКТ-ПЕТЕРБУРГВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала