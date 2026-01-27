https://1prime.ru/20260127/putin-866936601.html

Россия никогда не забудет чудовищных преступлений в Освенциме, заявил Путин

МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в приветствии участникам и гостям мемориальной церемонии, приуроченной к Международному дню памяти жертв холокоста и 81-й годовщине освобождения Красной армией узников концлагеря Освенцим подчеркнул, что РФ никогда не забудет чудовищных преступлений, конец которым положила советская Красная армия, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. Путин отметил, что международный день памяти жертв холокоста обращает к величайшей трагедии Второй мировой войны, это напоминание о горе и невыносимых страданиях миллионов евреев, цыган, русских, представителей других национальностей, уничтоженных нацистами и их пособниками в концлагерях, в ходе карательных акций и безжалостных этнических "чисток". "Мы никогда не забудем об этих чудовищных преступлениях, конец которым положила советская Красная армия. Преклоняемся перед героизмом её бойцов и командиров, спасших еврейский и другие народы от уничтожения. Чтим мужество и стойкость всех, кто в тяжелейших испытаниях не покорился, сражался в партизанских отрядах и подполье, трудился в тылу, внёс свой вклад в разгром врага и достижение Великой Победы", - говорится в сообщении. Российский лидер выразил уверенность, что эти мемориальные мероприятия будут содействовать консолидации усилий против ксенофобии, русофобии и антисемитизма, попыток возрождения человеконенавистнической нацистской идеологии, а также помогать продвижению в обществе патриотических и гуманистических ценностей, идеалов согласия и гражданского мира. Он пожелал участникам мероприятий всего самого доброго.

