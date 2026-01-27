https://1prime.ru/20260127/regiony-866928536.html

Названы регионы с худшей платежной дисциплиной по ипотеке

МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Жители Ингушетии, Дагестана и Республики Тыва вошли в топ-3 ипотечных заемщиков с худшей платежной дисциплиной по ипотеке, следует из анализа РИА Новости данных Банка России. Согласно данным регулятора, доля плохих кредитов в объеме выданной ипотеки в Ингушетии составляет 10,8%, в Дагестане - 4,5%, в Тыве - 4,2%. В пятерку регионов с худшей платежной дисциплиной по ипотеке также вошли Чечня (3,7%) и Северная Осетия (3,6%). Далее идут Карачаево-Черкесия (2,8%), Кабардино-Балкария (1,97%), Краснодарский край (1,7%), Адыгея (1,4%) и Хакасия (1,2%).

