Названы регионы с худшей платежной дисциплиной по ипотеке

МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Жители Ингушетии, Дагестана и Республики Тыва вошли в топ-3 ипотечных заемщиков с худшей платежной дисциплиной по ипотеке, следует из анализа РИА Новости данных Банка России.
Согласно данным регулятора, доля плохих кредитов в объеме выданной ипотеки в Ингушетии составляет 10,8%, в Дагестане - 4,5%, в Тыве - 4,2%.
В пятерку регионов с худшей платежной дисциплиной по ипотеке также вошли Чечня (3,7%) и Северная Осетия (3,6%).
Далее идут Карачаево-Черкесия (2,8%), Кабардино-Балкария (1,97%), Краснодарский край (1,7%), Адыгея (1,4%) и Хакасия (1,2%).
