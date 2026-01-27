https://1prime.ru/20260127/rosaviatsiya-866951883.html

В аэропортах Геленджика и Краснодара ввели временные ограничения

2026-01-27T19:54+0300

МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропортах Геленджика и Краснодара, сообщила Росавиация. "Аэропорты Краснодара ("Пашковский"), Геленджика. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении. Ведомство уточнило, что для краснодарского аэропорта введенные ограничения дополнительные. "Согласно действующему NOTAM, аэродром "Пашковский" принимает регулярные рейсы с 09.00 до 19.00 мск", - добавляется в сообщении.

