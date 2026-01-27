https://1prime.ru/20260127/rossija-866927867.html

В России зафиксировали максимальное снижение выдачи кредитов наличными

МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Максимальное за последние шесть лет снижение количества выдач в сегменте кредитов наличными зафиксировано в России по итогам 2025 года - было выдано 18,23 миллиона таких ссуд на 3,37 триллиона рублей, сообщили РИА Новости в Объединенном кредитном бюро (ОКБ). "По итогам 2025 года наблюдается максимальное за последние шесть лет снижение выдач в сегменте кредитов наличными. По сравнению с 2024 года количество выдач сократилось на 40%, объём – на 41%. За 2025 год было выдано 18,23 миллиона кредитов наличными на 3,37 триллиона рублей, в среднем за месяц на 281,07 миллиарда рублей", - говорится в сообщении. При этом в 2024 году банки выдали 30,19 миллиона кредитов наличными на 5,72 триллиона рублей, в среднем за месяц на 476,53 миллиарда рублей. В 2019 году банками было выдано 17,23 миллиона кредитов на 5,05 триллиона рублей, в 2020 году - 15,46 миллиона кредитов на 5,07 триллиона рублей, в 2021 - 21,01 миллион кредитов на 4,12 триллиона рублей, в 2022 году - 18,79 миллиона кредитов на 4,86 триллиона рублей и в 2023 году - 32,3 миллиона кредитов на 2,68 триллиона рублей. Отмечается, что объём кредитования наличными в декабре 2025 года вырос до 328,17 миллиарда рублей, что на 9% выше, чем в ноябре, когда он был равен 301,42 миллиарда рублей. В годовом отношении прирост объёма кредитования в сегменте достиг 80%: в декабре 2024 года банки выдали кредитов наличными на 182,35 миллиарда рублей. "Самые крупные кредиты выдавали в декабре жителям Севастополя – в среднем 319 тысяч рублей, Москвы – 314 тысяч рублей и Крыма – 281 тысяча рублей", - говорится в материалах. А самый длительный срок кредитования наличными – в среднем 42 месяца (три года шесть месяцев) – зафиксирован в Кабардино-Балкарии, самый короткий – 24 месяца (два года) – в Чукотском автономном округе.

Новости

